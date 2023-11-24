فرنسا تكافح للإبقاء على لغتها في الاتحاد الأوروبي

تكافح فرنسا من أجل الإبقاء على دور اللغة الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، ومنع طرح طلبات الوظائف داخل الاتحاد باللغة الإنجليزية فقط.

ومن المقرر أن تدخل شكوى ذات صلة أمام محكمة العدل الأوروبية مرحلة حاسمة، حيث ستعقد جلسة استماع شفهية في لوكسمبورغ. وتنتقد فرنسا «المعاملة غير المتساوية غير المبررة على أساس اللغة»، لأن بعض الاختبارات في مجالات معينة يتم إجراؤها باللغة الإنجليزية فقط. وجاء في الشكوى «لقد تم انتهاك واجب الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ثرائه الثقافي وتنوّعه اللغوي». وقال خبير العلوم السياسية كريستيان لوكين: «مشكلة فرنسا هي أننا انتقلنا من وضع كانت فيه اللغة الفرنسية لغة دولية إلى وضع لم تعد فيه كذلك». يُشار إلى أنه كان يتم التحدث باللغة الفرنسية عندما كان يتم إنشاء المؤسسات الأوروبية، وتقريباً جميع الدبلوماسيين كانوا يتحدثون بهذه اللغة. وفي الوقت الحالي، هذا الأمر تراجع بقوة.