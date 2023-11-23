مهرجان الشيخ زايد.. يعزز استدامة وصون التراث الإماراتي

تعزز القرية التراثية بمهرجان الشيخ زايد، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، استدامة التراث الإماراتي الأصيل، ونقله للأجيال بكل فخر، وتجذب القرية من خلال أجنحتها وفعالياتها وأنشطتها التراثية المتنوعة آلاف الزوار من شتى أنحاء العالم، للتعرف إلى التراث والعادات والتقاليد الإماراتية الغنية، وتشهد العروض والمشاهد الحية التمثيلية إقبالاً كبيراً من الجمهور، للتعرف إلى حياة الأجداد وعادات وتقاليد مجتمع دولة الإمارات بجميع بيئاته الأربع (الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية)، في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية عالمية.

وتبرز أقسام القرية التراثية الواقعة في قلب المهرجان، حضارة الإمارات من خلال رحلة للماضي الذي يعبق بروح التراث الأصيل، للتعرف إلى التقاليد الموروثة الخاصة بنمط الحياة الاجتماعية القديمة، ويعيش الزائرون من المواطنين والمقيمين والسائحين من حول العالم، تجربة تراثية تقف بهم أمام رحلة الآباء والأجداد عبر مشاهد حيّة وواقعية يقدمها كل قسم وجناح في القرية، ليتجسد عبق التاريخ والتراث العريق لدولة الإمارات.