2.1 مليار دولار مبيعات الفنون بمزادات الخريف في نيويورك

تجاوزت مبيعات الأعمال الفنية بالمزادات العلنية في نيويورك ملياري دولار في أسبوع واحد، بحسب حصيلة لأنشطة دور كبرى في القطاع، أبدت ارتياحها للأداء الجيد لهذه السوق، رغم الأزمات الدولية. واختتمت دارا سوذبيز وكريستيز العملاقتان في المجال، ومعهما دار فيليبس، موسم مزادات الخريف أول من أمس، بعد 10 أيام على انطلاقه في السابع من نوفمبر الجاري.

وبلغت إيرادات مزادات الدور الثلاث مجتمعة 2.1 مليار دولار، بفضل روائع من الفن الحديث والمعاصر، بيعت خلال أمسيات راقية في نيويورك، حيث يتوافد هواة جمع ومشترون فاحشو الثراء، يُبقون هوياتهم طي الكتمان في كثير من الأحيان، إلى قاعات المزادات أو يشاركون في المزايدات عبر الهاتف.

ونالت «سوذبيز» حصة الأسد من الإيرادات، إذ بلغت قيمة مبيعاتها 1.1 مليار دولار. وأبرز القطع في هذا المجال لوحة «امرأة الساعة» التي رسمها بابلو بيكاسو عام 1932، إذ بيعت بـ139 مليون دولار.