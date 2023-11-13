احتفاءً بمبادرة «أرى».. «كلمات» تفوز بجائزة «الإشادة الخاصة»

اختتمت «مؤسسة كلمات» مشاركتها في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ نظمت مجموعة من الفعاليات طوال أيام المعرض، وشملت أنشطة تفاعلية لتعليم الزوار طريقة برايل وجلسات قرائية وورش عمل للأطفال المكفوفين وضعاف البصر جمعتهم مع أقرانهم المبصرين، ضمن مبادرة «أرى» التي أثمرت بفوز المؤسسة بجائزة فئة الإشادة الخاصة من اتحاد الكتب الميسّرة (ABC) التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

وتأتي الجائزة، التي تسلمتها المؤسسة من الاتحاد خلال مؤتمر الناشرين، تثميناً لجهودها وإنجازاتها على صعيد دعم المكفوفين وضعاف البصر، وتعزيز وصولهم للكتب والمصادر المعرفية بتنسيقات مختلفة ودمجهم في العملية الثقافية والتعليمية. وتُعد المؤسسة أول منظمة غير ربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُمنح حقوق نشر استثنائية، وفقاً لتوصيات «معاهدة مراكش» لإعداد نُسخ ملائمة من الكتب والمصنفات للمكفوفين وضعاف البصر.

من جانبها، أكدت مديرة «مؤسسة كلمات» آمنة المازمي، أن سلسلة الفعاليات والنشاطات التي نظمتها المؤسسة هذا العام، هدفت بشكل خاص إلى تسليط الضوء على احتياجات الأطفال المكفوفين وضعاف البصر.

وأضافت عن جائزة فئة الإشادة الخاصة «هذه الجائزة تأتي في سياق احتفاء المؤسسات العالمية برؤية الشارقة ومؤسساتها وفعالياتها الثقافية، حول أهمية ومكانة المعرفة في تمكين المجتمعات ودورها في الارتقاء بالأفراد»