رسائل حب وأمل.. على إيقاعات «رن المنبه رن»

قدّمت ALJ sisters الفرقة الاستعراضية الغنائية الكويتية، مجموعة مدهشة من العروض التي تجسد القيم التربوية والاجتماعية، بقوالب فنية للصغار، تحثهم على التعلم والاستفادة من تجارب الحياة، حيث أبهجت أغاني الفرقة جمهور الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأخذته إلى عوالم بصرية وسمعية ملأى بالمعاني.

واعتلت نجمات الفرقة خشبة مسرح المعرض على أنغام موسيقية ذات إيقاعات متسارعة، وفي اللحظة التي ظهرن فيها للجمهور، غمرت الأطفال سعادة كبيرة، وعلت أصوات فرحتهم وحماسهم، ورحبوا بالفرقة.

أول العروض التي قدّمتها الفرقة كانت أغنيتها الشهيرة «رن المنبه رن» التي حققت 177 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، حيث ظهرت فيها نجمات الفرقة الثلاث برفقة تسعة ممثلين آخرين من الأطفال، يرتدون أزياء مبهجة الألوان، لينقلوا أجواء فصل مدرسيّ بمكاتبه وكراسيّه وسبوراته، ويقدموا عروضهم الأدائية على أنغام أغنيتهم «رن المنبه رن»، تصاحبهم تصفيقات الأطفال المتناغمة مع الإيقاع.

وكذلك قدّمت الفرقة العديد من الأغاني التي وجّهت من خلالها رسائل هادفة وقيّمة للأطفال، ومن هذه الأغاني «عندي طموح» التي تؤكد ضرورة أن يتمسك الإنسان بطموحه ويسعى إلى تحقيقه، فبطلات العمل لديهنّ طموحات كبيرة، واحدة تريد أن تصبح طبيبة، والثانية مهندسة، والثالثة ممرضة، وكي يحققن أحلامهن عليهن بالتعلم والدراسة واستثمار الوقت، وعدم إهمال دروسهن.

أما أغنية «باق للأبد»، فعبّرن فيها عن محبتهن الكبيرة لوطنهن الكويت، ووجّهن من خلالها رسائل للأطفال عن أهمية حب الوطن وتعزيز الانتماء، والعمل من أجل رفع عَلم الوطن عالياً.

وحصرياً لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب، قدمت الفرقة أغنية جديدة بعنوان «رسالة حب» لم تُصدرها بعد على قناتها في «يوتيوب»، عبّرت فيها عن عميق محبتها لجمهور الشارقة الدولي للكتاب من الأطفال وجميع الفئات العمرية.

من جهته، قال المدير العام للفرقة خالد مشاري: «قدمنا عروضنا من قبل في مختلف دول الخليج، لكن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب لها طعم مميز واستثنائي، ونحن كفرقة يُبهجنا للغاية أن نقدّم أغانينا في الشارقة، وأمام كلّ هذا الجمهور الغفير».

وأضاف عن الأغاني وما خلف الكواليس: «كل ما نقدمه من أغانٍ وفيديو كليب ننفّذه بأنفسنا في الفرقة، من أول كتابة الكلمات والألحان، والتوزيع الموسيقي، والأزياء التي ترتديها الفتيات، حتى التصوير والرفع على (يوتيوب). باختصار نحن نعمل على منتجنا من الألف إلى الياء، وكلنا واحد، وهذا سرّ نجاحنا».

خالد مشاري:

• نعمل على منتجنا من الألف إلى الياء، وكلنا واحد، وهذا سرّ نجاحنا.