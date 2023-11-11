إبراهيم الكوني أول المنضمين إلى وكالة الشارقة الأدبية

أعلنت وكالة الشارقة الأدبية أن الروائي والأديب الليبي العالمي إبراهيم الكوني أول المنضمين إلى قائمة أدبائها، إذ وقّعت مع الكاتب المرشح لجائزة «نوبل» مراراً عقداً لإدارة حقوقه الأدبية وتمثيله في الأسواق العالمية بمختلف اللغات. وتجسد الوكالة بهذه الخطوة - التي جاءت خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب - جهودها في تسهيل التواصل بين الكتّاب والناشرين، والمترجمين وصناع المحتوى الإبداعي، وتنظيم عملياتهم وفق أطر قانونية ومهنية.

وقال مدير وكالة الشارقة الأدبية تامر سعيد: «بأكثر من 90 كتاباً و15 جائزة عالمية، نرحب بالكوني ليكون أول الأسماء في قائمة أدبائنا، لإدارة حقوقه الأدبية وتمثيله في الأسواق العالمية بمختلف اللغات، ما يجسد ثقته بوكالة الشارقة الأدبية، ونتطلع لأن تكون هذه خطوة مثمرة لتعزيز فرص تحويل النتاج المكتوب إلى محتوى مرئي ومسموع يصل إلى شرائح أوسع من الجمهور حول العالم».