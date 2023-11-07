«أسبوع دبي للتصميم».. رحلة الابتكار والأفكار المبدعة بدأت

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عضو مجلس دبي، أن «أسبوع دبي للتصميم» يُعدّ منصّة رائدة للإبداع والابتكار، تجمع أبرز الفنانين والمصممين لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب وعرض أحدث التصاميم، لافتة إلى أن المشهد الإبداعي في دبي يشهد تطوّراً مستمراً، في ظل دعم القيادة الرشيدة التي تحفز الابتكار في مختلف المجالات.

وقالت سموها: «نجح (أسبوع دبي للتصميم) في إثبات حضوره ومكانته منصة داعمة لقطاع التصميم في المنطقة، وحدثاً ثقافياً فنياً بارزاً يجمع أصحاب الرؤى الإبداعية لتقديم تجاربهم الفريدة التي تسهم في نمو وتطوّر المجتمع الإبداعي في دبي، ما يعزز مكانة الإمارة عاصمة للفن والثقافة والتصميم في المنطقة».

وأشادت سمو رئيسة هيئة الفنون والثقافة في دبي بما يقدمه «أسبوع دبي للتصميم» من برامج وفعاليات فنية وتعليمية شاملة وملهمة للزوّار والمهتمين بالفنون والثقافة، إذ تحثهم على التفاعل والمشاركة، بما لذلك من أثر في إثراء تجربتهم الإبداعية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموها، أمس، فعاليات الدورة التاسعة لـ«أسبوع دبي للتصميم»، المنصّة الرائدة في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط، والمقام بشراكة استراتيجية مع «حي دبي للتصميم» (d3) التابع لمجموعة «تيكوم»، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتستمر أعماله حتى 12 نوفمبر الجاري.

تجربة غنية

ويقدم «أسبوع دبي للتصميم» - الذي يُقام في «حي دبي للتصميم» - لزوّاره تجربة غنية تشمل المعارض والفعاليات والتكليفات الجديدة والمتاجر المؤقتة والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والأعمال التركيبية الخارجية والمشروعات المتنوعة وتجارب التصميم المبتكرة، بمشاركة أكثر من 500 مصمّم مبدع ومهندس معماري من 40 دولة.

«داون تاون ديزاين»

وتحلّ هذا العام الذكرى الـ10 لانطلاق معرض «داون تاون ديزاين»، الحدث الأبرز في «أسبوع دبي للتصميم» والمعرض الرائد للتصاميم المعاصرة رفيعة المستوى، ومن المقرر أن يرحب بالزوار اعتباراً من يوم غد حتى 11 نوفمبر الجاري.

«معرض أبواب»

وتفقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من المعارض الرئيسة التي يضمها أسبوع دبي للتصميم 2023، ومنها «معرض أبواب»، الذي تم منح التكليف الرئيس فيه للمهندس المعماري الإماراتي عبدالله الملا، مؤسس استوديو «ملّا MULA» للتصميم، حيث قدم مشروعه «النخيل»، وفيه أنشأ جناحاً معمارياً كاملاً يتمحور حول مفهوم الاستدامة ويستكشف الاستخدامات المتنوعة لشجرة النخيل.

كما اطلعت سموها على المشروع الفائز لهذا العام «ديزاينست» للمصمم والمهندس السوري أحمد القطان، الذي استلهم عمله من أبراج الحمام المنتشرة في شبه الجزيرة العربية، وتم تصميمه كسلسلة من المساحات المستخدمة للتجمع والجلوس. وزارت سموها خلال الجولة جناح اللاجئين من تنظيم Better Shelter والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعرض الكلية الملكية للفنون، ومعرض الهندسة المعمارية في «حي دبي للتصميم»، بالشراكة مع RIBA، كما زارت معرض «نسيج» للفنانة الزينة لوتاه، وساهيل راتا سينغ، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

أحدث التوجهات

يجمع «داون تاون ديزاين»، المعرض المتميز في مجال التصاميم المعاصرة عالية الجودة في الشرق الأوسط، نخبة من أبرز المصممين والفنانين والمهندسين المعماريين وعشاق فنون التصميم الدوليين والإقليميين، لعرض أحدث التوجهات والابتكارات في عالم التصميم. ويضم المعرض مجموعة مختارة من العلامات التجارية والمصممين واستوديوهات التصميم المعروفة والناشئة. ويوفر الحدث مساحة لدعم التواصل والتعلّم واكتشاف آخر التوجهات في عالم التصميم، من خلال برنامج الجلسات الحوارية والمحاضرات عن صناعة التصميم، إضافة إلى تنسيق برنامج عن برمجة الشبكات تحت اسم «تريد/كونكت».

ورش وعلامات تجارية

كما ينظم «أسبوع دبي للتصميم» أكثر من 50 ورشة عمل تغطي سلسلة كاملة من تخصصات التصميم المختلفة، وتلبي احتياجات الزوار من جميع الأعمار والمستويات، ويعرض الحدث أكثر من 25 مشروعاً وعملاً تركيبياً ضخماً في جميع أنحاء «حي دبي للتصميم».

ويشهد «سوق حي أسبوع دبي للتصميم»، إحدى فعاليات الأسبوع، مشاركة أكثر من 80 علامة تجارية، من بينها 21 علامة تجارية إماراتية.

«تراحم من أجل غزة»

وكشف القائمون على معرض «داون تاون ديزاين» أن نسخة هذا العام ستشهد جمع تبرعات ستوجّه لتقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، حيث سيتم تخصيص رسوم دخول رمزية بقيمة 25 درهماً، ليتم التبرع بكامل المبلغ إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية دعماً لحملة «تراحم من أجل غزة»، كما تعهّدت مجموعة «آرت دبي» التي تملك وتدير معرض «داون تاون ديزاين»، بإضافة مبلغ مماثل لإجمالي التبرعات لدعم الأهداف الإنسانية النبيلة للحملة.

كما سيشهد الحدث عدداً من المبادرات الأخرى لدعم الأهداف الإنسانية ذاتها، تتضمن بيع قطع فنية من معرض مصممين من الإمارات، يوجه عائدها لدعم الجهود الإنسانية في غزة، إلى جانب التبرّعات التي تقدمها بعض الشركات والهيئات المشاركة في «أسبوع دبي للتصميم» مثل: مؤسسة «فن جميل» و«موريش باي كي» و«فريم» و«يوي».

لطيفة بنت محمد:

• أسبوع دبي للتصميم» منصّة رائدة للإبداع والابتكار، تعزّز مكانة دبي عاصمة للفن والثقافة والتصميم في المنطقة.

• حدث ثقافي وفني بارز يجمع أصحاب الرؤى الإبداعية، لتقديم تجارب فريدة تسهم في نمو وتطوّر المجتمع الإبداعي في دبي.

• 50 ورشة عمل تغطي تخصصات التصميم.

• 25 مشروعاً وعملاً تركيبياً.

• 500 مصمّم مبدع ومهندس معماري.