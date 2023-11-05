سفراء للتراث في دبي.. على منصّة الاحتفاء

احتفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بأكثر من 40 مرشداً يعملون في مواقعها وأصولها الثقافية والتراثية، لدورهم في تعزيز الهوية الوطنية وصون التراث المحلي.

ونظّمت الهيئة حفل «ملتقى تكريم المرشدين السياحيين» في متحف الاتحاد، لتحفيز المرشدين، والاحتفاء بجهودهم في إبراز أهمية مواقع دبي التراثية، وما تمتلكه من متاحف عصرية وحِرف يدوية وتاريخ عريق.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع الثقافة والتراث في «دبي للثقافة»، منى فيصل القرق، أن المرشدين السياحيين يشكلون جزءاً مهماً من منظومة العمل في قطاع السياحة الثقافية، الذي يشهد نمواً متصاعداً في دبي، مشيرة إلى حرص الهيئة على تمكين المرشدين السياحيين، باعتبارهم سفراء للتراث والثقافة المحلية، إذ يؤدون دوراً مهماً في التعريف بإنجازات دبي وتاريخها، وإبراز هويتها الإبداعية، من خلال تسليط الضوء على الثقافة المحلية أمام زوّار متاحف وأصول الهيئة الثقافية والتراثية.

كما شهد الملتقى تكريم مجموعة من المؤسسات والمكاتب السياحية، لدورها في تشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بمهنة الإرشاد السياحي المتخصصة في عرض المواقع التاريخية والتراثية في دبي، من خلال ما تقدمه من مبادرات ومشروعات تهدف إلى دعم توطين هذه الوظيفة، ومنح الشباب فرصة التعريف بثقافة وتاريخ الدولة.

منى القرق:

• المرشدون يؤدون دوراً مهماً في التعريف بإنجازات دبي وتاريخها وإبراز هويتها الإبداعية.