ضوء في «بيت الحكمة».. على تجربة صديقة للبيئة

بتجربة ثرية، تسلط الضوء على ممارسات الاستدامة وأهميتها في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، يشارك «بيت الحكمة» في فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة حتى 12 الجاري.

ويستقبل «بيت الحكمة» الزوار في جناحه الذي يجسد في تصميمه مفهوم الاستدامة عبر ثلاثة أقسام، تمنح الزوار تجربة استثنائية للتعرف إلى هذا المفهوم الضروري، إذ يسلط القسم الرئيس للجناح الضوء على التصميم الهندسي المستدام لـ«بيت الحكمة»، والذي رُوعي فيه الاعتماد على عناصر البيئة الطبيعية في مساحاته الداخلية المختلفة وحدائقه الخارجية.

وينتقل الزوار بعد ذلك إلى قسم آخر، يأخذهم في رحلة بصرية غنية للتعرف إلى مفهوم الاستدامة في الإسلام، وبعدها يعرج الضيوف على منصة تعرض مجموعة مختارة من كتب «بيت الحكمة» المتعلقة بالبيئة في الإسلام والحضارة الزراعية والحياة البرية والمحميات الطبيعية وغيرها.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»، مروة العقروبي: «يعد (بيت الحكمة) اليوم مصدر إلهام للأجيال المقبلة، ونموذجاً للمؤسسات الرائدة في تبني الممارسات الصديقة للبيئة، وتشكل دورة هذا العام من معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة مميزة لإثراء وعي القراء والزوار بأهمية الاستدامة، إذ نؤمن بأن المعرفة ونشر مفاهيم الاستدامة يشكلان دافعاً لتحفيز الأفراد لفهم دورهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه البيئة».

وفي سياق تعزيز الاستدامة، أعلن «بيت الحكمة» إطلاق «العضوية الرقمية»، وهي فئة عضوية جديدة تتيح للشغوفين بالقراءة والتعلم في مختلف مجالات المعرفة والتخصصات فرصة لاستكشاف عالم غير محدود من المصادر الإلكترونية ضمن 15 قاعدة بيانات شاملة، مثل الكتب الإلكترونية والعناوين الصوتية والمجلات والأطروحات الجامعية وأوراق البحث، وغيرها، وذلك بكل سهولة، ودون التقيد بزمان أو مكان معين، إضافة إلى خدمة «الطباعة حسب الطلب» التي وفرها «بيت الحكمة» للجمهور للمرة الأولى في المنطقة بهدف ترشيد استخدام الورق من خلال محطة «إسبريسو الكتب»، التي تتيح للزوار إمكانية طباعة الكتب الخاصة بهم، أو الحصول على نسخة مطبوعة بحسب الطلب من قاعدة بيانات تضم أكثر من سبعة ملايين عنوان.

مروة العقروبي:

• بيت الحكمة مصدر إلهام للأجيال المقبلة في ما يخص الاستدامة.