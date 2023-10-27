معرض الشارقة للكتاب: خيال بلا حدود في جناح «ضيف الشرف» كوريا الجنوبية

تحت شعار «خيال بلا حدود»، يقدم جناح كوريا الجنوبية - التي تحل ضيف شرف على معرض الشارقة الدولي للكتاب - برنامجاً ثقافياً وفنياً غنياً ومتنوعاً، يستعرض جوانب من تاريخها وحضارتها وإبداعها.

ويستضيف الجناح المصمم على شكل رمز اللانهاية، لإظهار مدى الخيال اللامتناهي في الكتب، 25 ضيفاً من أعلام الثقافة والأدب والفن الكوريين.

كما يعرض ضيف الشرف أكثر من 200 لوحة في سلسلة معارض فنية للأدب الكوري، والكتب المصورة، ومعارض تصور القصص الكورية التراثية.

وتنظم الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في الفترة من الأول حتى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «نتحدث كتباً».

وتحتفي كوريا الجنوبية بثقافتها العريقة في سلسلة من الفعاليات الثقافية، منها فعالية «رقص على الورق» ضمن «برنامج الخط» الذي يحمل شعار «سيوي»، حيث ترسم الفنانة الكورية لي جيونج هوا عبارات بالخط الكوري المعروف باسم «سيوي» بضربات فرشاة قوية على مساحة واسعة من الورق، ويحظى جمهور الجناح الكوري بكتابة أسمائهم بأبجدية «الهانجل» الكورية، كما يتعلمون أساسيات الخط الكوري، ويستمتعون بمشاهدة لوحات فنية تنبض بالحياة والحركة، تستخدم فيها ألوان وأشكال مختلفة.



وضمن احتفاء الشارقة بالثقافة الكورية، يخصص المعرض للأطباق الكورية جزءاً من فعاليات «ركن الطهي»، حيث تستعرض من خلاله نخبة من الطاهيات ومؤلفات كتب الطهي الكورية أسرار وفنون المطبخ الكوري.

ويسعى الجناح الكوري إلى تقليص الفوارق بين الثقافتين العربية والكورية من خلال استعراض قوة الخيال واللغة والاستدامة والتبادل الثقافي، إذ يستكشف معرض «خيال بلا حدود» التاريخ والعلوم والقصص المصورة الإلكترونية والأدب والكتب المصورة، ويجسّد جوهر الإبداع والابتكار الفكري من خلال مجموعة مختارة تتضمن 80 كتاباً.

ومن خلال هذه الكتب الكورية التي تروي قصصاً عن الفضاء، والآلات، والطبيعة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من أنواع التكنولوجيا الحديثة، توفر الأعمال المعروضة للزوار فرصة لإعادة تشكيل فهمهم للماضي وتعزيز ارتباطهم بالحاضر، وتَصوُّر مستقبلاً يمكن فيه تحقيق الكثير من الأشياء التي لا يمكن تَخيُّل تحقيقها في الوقت الحضر.