العثور على 350 قطعة مسروقة من المتحف البريطاني

عُثر على نحو 350 قطعة من بين 2000 سرقت من المتحف البريطاني «ذي بريتش ميوزيوم»، وفق ما أعلن رئيسه جورج أوزبورن، خلال جلسة استماع برلمانية عن هذه السرقات التي شكلت إحراجاً كبيراً للمؤسسة اللندنية الشهيرة. وأحدث الإعلان عن هذه السرقات في أغسطس الفائت هزة كبيرة في «ذي بريتش ميوزيوم» الذي يعد من أرقى المتاحف في العالم. وأعلن مديره هارتويغ فيشر، الذي يشغل منصبه منذ عام 2016، استقالته على الفور. وقال أوزبورن للنواب: «عُثر على نحو 350 قطعة، لذلك لدينا ما يكفي لإعداد معرض جيد لم يكن مخططاً له من قبل طبعاً». وأضاف: «هناك اهتمام كبير بهذه القطع». وفي نهاية سبتمبر الفائت أطلقت المؤسسة نداء للعامة للمساعدة في العثور على القطع المسروقة، ونشرت صوراً على الإنترنت تشبه بعضاً من مئات العملات المعدنية المنهوبة. واعتبر أوزبورن أن السرقة «عملية داخلية نفذها شخص كان يسرق من المتحف مدة طويلة».