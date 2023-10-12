التلسكوب الأوروبي «غايا» يكمّل خريطة درب التبانة

قدم المسبار الفضائي «غايا» المخصص لرسم خرائط مجرة درب التبانة، أحدث بياناته، كاشفاً فيها عن نصف مليون نجم جديد، وحدد بطريقة غير مسبوقة مواقع أكثر من 150 ألف كويكب.

وكان التلسكوب التابع لوكالة الفضاء الأوروبية الذي يعمل على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض منذ 10 سنوات، قدّم في الدفعة الثالثة من بياناته عام 2022، مواقع وحركات أكثر من 1.8 مليار نجم، ما أعطى رؤية ثلاثية الأبعاد كاملة إلى حد ما لمجرتنا.

لكن كانت ما تزال ثمة «فجوات لأن المسبار «غايا» لم يستكشف بشكل كامل مناطق السماء الكثيفة بشكل خاص بالنجوم»، والتي تسمى العناقيد الكروية، وفق ما أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، بمناسبة نشر كتيّب وسيط، قبل إصدار «الكتالوغ» الكامل الرابع في عام 2025.

وتحتوي هذه العناقيد على نوى شديدة السطوع لدرجة أن ضوءها يمكن أن «يطغى على التلسكوبات التي تحاول الحصول على رؤية واضحة»، وتشكّل «قطع اللغز المفقودة في خرائطنا للكون»، وفق ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان.