تجارب ملهمة وأناقة ثلاثية الأبعاد في بينالي دبي للخط

يوفر بينالي دبي للخط، الذي تستمر فعاليات دورته الأولى حتى نهاية الشهر الجاري، مساحات رحبة لمبدعي فن الخط، وهو ما يتجلى في أروقة معرض «بلا حدود» الذي يستضيفه «موندوار غاليري».

ويتضمن معرض «بلا حدود» 23 عملاً للفنان والخطاط الإماراتي ضياء علام، يسرد من خلالها تجربته، ويوثق فيها اهتمامه وشغفه بالخط العربي، إذ يحتوي المعرض على ثلاث لوحات جديدة يُكشف عنها للمرة الأولى، هي: «مدار»، و«أمواج الإيجابية»، و«مسارات حياتنا بلا حدود 1 و2»، وفيها يمزج بين أناقة الخط العربي والفن الرقمي الحديث، ويسعى عبرها إلى استكشاف ما يتمتع به فن الخط من مرونة وحيوية وإمكانات لا متناهية، فضلاً عن ذلك، يتطرق علام في أعماله المتحركة إلى علاقة هذا الفن بالتكنولوجيا، متيحاً للزائر فرصة معايشة تجربة ملهمة.

ويواصل بينالي دبي للخط الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ويشهد إقامة 19 معرضاً فنياً متنوعاً، ويسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً ثقافياً وتراثياً حول دبي، مشوار التميز وتعزيز شغف الجمهور بفن الخط، متيحاً له فرصة التعرف إلى جمالياته من خلال أنشطة «كالي غو» التي ينظمها ضياء علام بالشراكة مع برمجيات 3IXAM في 11 موقعاً مختلفاً في دبي، إذ تهدف الفعالية إلى تحفيز الزوار على اكتشاف العلاقة التي تجمع فن الخط مع تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد عبر مجموعة من أعمال ضياء علام الفنية، إلى جانب رفع مستوى وعيهم بالبيئة من خلال تعريفهم بأبرز أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، والتي يمكن اكتشافها أثناء رحلتهم للبحث عن الكنز.

وتتجلى إبداعات علام ضمن هذه الفعالية في سبع لوحات، تمثل كل واحدة منها حيواناً مهدداً بالانقراض، إذ وزعت الأعمال على عدد من مواقع «البينالي»، وهي: متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، وحي دبي للتصميم، وندوة الثقافة والعلوم في الممزر، وغاليري فاوندري، وغاليري «أيه دبليو سي دبي»، وموندوار غاليري، ومطعم ثيرد افنيو بوتيك في دبي مول، واستوديو آرت بلس في منطقة القوز، وغاليري فيرتي.

جوائز

يمكن المشاركة في فعالية «كالي غو» من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المرافق للأعمال الفنية، وبدء رحلة جمع صور الحيوانات والحصول على فرصة الدخول في السحب والفوز بجوائز، من بينها طبعات حصرية من أعمال ضياء علام، وأجهزة «آي باد»، إضافة إلى أوشحة حريرية، وقسائم.

• إبداعات علام تبرز في «كالي غو» عبر 7 لوحات، تمثل كل واحدة منها حيواناً مهدداً بالانقراض.

• 23 عملاً للفنان الإماراتي ضياء علام في معرض «بلا حدود».