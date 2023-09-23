200 عنوان جديد تزيّن منصة جمعية الناشرين الإماراتيين

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الـ22 من معرض عمّان الدولي للكتاب الذي تستمر فعالياته حتى 30 الجاري، بمشاركة 400 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية.

وتحتفي الجمعية عبر مشروعها «منصة» بإصدارات 13 دار نشر إماراتية مشاركة في المعرض، في خطوة هادفة لإثراء الحراك الثقافي العربي، وإتاحة المجال أمام الناشرين الإماراتيين لتوسيع نطاق انتشار أعمالهم في الأسواق العربية والدولية، والتواصل مع شركات النشر العالمية لتبادل التجارب والخبرات وعقد صفقات بيع وشراء حقوق النشر والترجمة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس، إن «المشاركة في معرض عمّان الدولي تترجم حرص الجمعية على إيصال الكتاب الإماراتي إلى القارئ الأردني والعربي، وتعزيز التفاعل الثقافي بين الناشرين في الإمارات ونظرائهم في المنطقة العربية، والتعريف بتطور حركة النشر في دولة الإمارات، إلى جانب دعم أعمال النشر المحلية والترويج لها؛ بما يسهم في النهوض بصناعة الكتاب الإماراتي، ورفد الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة بشكل عام».

وتتيح الجمعية أمام جمهور المعرض مجموعة ثرية تضم أكثر من 200 عنوان جديد، بإجمالي 1600 كتاب من مختلف أصناف الأدب والفكر والحقول المعرفية التي تعكس حرص الناشرين الإماراتيين على تنويع تخصصاتهم ومعروضاتهم بما يتناسب مع شتى اهتمامات القراء، ويسهم في تحفيز إقبالهم على الكتاب وتشجيعهم على القراءة.

يُشار إلى أن معرض عمّان الدولي للكتاب يحتفي بدولة قطر ضيف شرف لدورته هذا العام، كما يحتفي بالباحثة والمؤرخة الدكتورة هند أبوالشعر، التي اختيرت شخصية المعرض الثقافية تقديراً لجهودها الأكاديمية.

• الجمعية عبر مشروعها «منصة» تحتفي بإصدارات 13 دار نشر إماراتية مشاركة في المعرض.

راشد الكوس:

«الجمعية تسعى إلى التعريف بتطور حركة النشر في الإمارات، ودعم إصداراتها والترويج لها».