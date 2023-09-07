5 أعمال في أول مزاد للفنون في تاريخ «الصيد والفروسية»

استضاف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فعاليات مزاد الفنون الأول من نوعه في تاريخه، وذلك ضمن فعاليات دورته الـ20.

واستقطب المزاد مشاركات من فنانين ودور عرض فنية لفنانين محليين ودوليين من مختلف المدارس والاتجاهات الفنية، قبل أن يتم اختيار خمسة أعمال ليجري عليها المزاد لخمسة فنانين، على أن تجري المشاركة في المزاد عبر التطبيق الإلكتروني لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية طوال أيام المعرض، ويتم الإعلان عن نتائج المزاد في اليوم الختامي.

وتتناول اللوحات التي تمّ اختيارها من خلال لجنة متخصصة، موضوعات تُعبّر عن الصحراء والتراث الأصيل، والصيد، شؤونه وشجونه، وبمختلف أنواعه، وتشمل هذه الأعمال لوحة «هجن الرئاسة» للفنان سلطان صالح اليافعي، وهي أكبر الأعمال المشاركة في المزاد حيث يبلغ حجمها 150× 240 سنتيمتراً، وهي مرسومة بالألوان الزيتية، أما السعر المبدئي لها فهو 35 ألف درهم.

واللوحة الثانية تجسد صقراً يقف شامخاً ورسمها الفنان فارس الحمادي بالألوان الزيتية، ويصل حجمها إلى 120×90 سنتيمتراً، والسعر المبدئي لها 15 ألف درهم.

وتشارك الفنانة رانيا البعيني بلوحة «الخيل الهارب من الأسطورة»، وهي مصنوعة بالألوان الزيتية ومواد مختلفة وحجمها 120× 100 سنتيمتر، والسعر المبدئي لها 32 ألف درهم.

إلى جانب لوحة بعنوان «الحصان الأبيض» للفنانة رنا الماسي، ويبلغ حجمها 90×60 سم وسعرها المبدئي 10 آلاف درهم في حين تحمل اللوحة الخامسة عنوان «أصالة» وهي للفنانة ابتسام أبوعينان وهي الأصغر حجماً بين الأعمال المشاركة في المزاد، ويبلغ حجمها 60 ×60 سنتيمتراً، والسعر المبدئي لها 20 ألف درهم.

• استقطب المزاد مشاركات من فنانين ودور عرض فنية لفنانين محليين ودوليين.