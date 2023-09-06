«منصة تعبير» تبني جسوراً بين المبدعين في دبي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أنها ستحتفي بتجارب المبدعين والمثقفين وتفتح الآفاق أمامهم عبر سلسلة من الملتقيات والورش الأدبية، والنقاشات المتنوعة التي تقدمها عبر «منصة تعبير» المبتكرة التي تجمع تحت مظلتها «الملتقى الرقمي للنشر»، و«الطاولة الأدبية»، و«ملتقى تعبير الأدبي».

وتسعى الهيئة من خلال المنصة الجديدة إلى دعم الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، وتعزيز دور الأدب في الساحة المحلية بشتى أصنافه: الشعر والرواية والقصة القصيرة وغيرها، إلى جانب تفعيل التواصل بين الكتاب والأدباء والشعراء.

ويأتي إطلاق «دبي للثقافة» لـ«منصة تعبير» في وقت بدأت فيه الاستعدادات لعقد أولى فعاليات «الطاولة الأدبية» التي تستضيفها مكتبة محمد بن راشد غداً، تحت عنوان «النهوض بحضور الكاتب الإماراتي في الجوائز الأدبية»، بمشاركة الكاتب والروائي عبيد بوملحة، والكاتبة عائشة سلطان، والناقد الدكتور صالح هويدي، والكاتبة شهد الراوي.

وتستعد «دبي للثقافة» لعقد النسخة الثانية من «ملتقى النشر الرقمي» في 20 الجاري، بمكتبة محمد بن راشد، إذ تهدف الهيئة من خلال الملتقى إلى توفير منصة للحوار البنّاء بين الخبراء والمختصين في النشر الرقمي.

كما تواصل الهيئة استعداداتها لعقد نسخة جديدة من «ملتقى تعبير الأدبي» في 30 و31 أكتوبر المقبل، بهدف تفعيل التواصل بين الأدباء والمثقفين في الدولة.

من جهته، قال مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة» محمد الحبسي: «تحرص الهيئة على دعم مختلف مكونات القطاع الثقافي والإبداعي في دبي، عبر مدّ جسور التعاون والتواصل بين المثقفين في مختلف المجالات الثقافية، إلى جانب تشجيع الشباب وأصحاب المواهب الأدبية على إطلاق العنان لمخيلاتهم، والتعبير عن إمكاناتهم المتنوعة في هذا المجال»، مشيراً إلى أن إطلاق «منصة تعبير» يأتي ضمن جهود الهيئة الهادفة إلى تمكين المبدعين، وضمان استدامة إسهاماتهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي.