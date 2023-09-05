منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية.. حافلة بالتاريخ والصور

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الـ20 من معرض أبوظبي للصيد والفروسية، الذي تنظم دورته الـ20 تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة».

ويسلط الأرشيف الضوء كعادته على الرياضات التراثية واهتمام شيوخ الإمارات وقادتها بها، ويوثق حرصهم على استدامتها.

ويمنح الأرشيف للجمهور فرصة الاطلاع على جوانب مهمة من تراث الإمارات واهتمام القيادة باستدامة هذا التراث الذي تفخر به الدولة، رافداً المعرض الذي أضحى مهرجاناً ثقافياً وتراثياً واقتصادياً متميزاً بالبعد التاريخي الموثق في مجال الصيد والفروسية.

ويثري الأرشيف والمكتبة الوطنية منصته في المعرض بعددٍ كبير من الصور الفوتوغرافية التاريخية التي توضح اهتمام شيوخ الإمارات وقادتها بالرياضات التراثية، وبشؤون الصيد والفروسية، وممارساتهم لهذه الهوايات الأصيلة والمتوارثة من الآباء والأجداد.

وتتنوّع الصور التي تغطي جميع جوانب المنصة لتشمل الفروسية والصيد بالصقور والقنص، وسباقات الخيول، وعلى صعيد آخر توضح الاهتمام بالصقور كواحدة من أهم مفردات التراث الإماراتي، وتشجيع النشء على إتقان الرياضات التراثية والحفاظ عليها. وتتوزّع في منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية ثلاث شاشات كبيرة تبث إحداها أفلاماً وثائقية عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إحدى رحلات الصيد بالصقور، وتوضح تفاصيل هذه الرياضة التراثية.

كما يمنح الأرشيف والمكتبة الوطنية جمهور المعرض فرصة الاطلاع على إصداراته التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وعلى لوحة كبيرة يعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية أهم خدماته التي يقدمها لجمهور الباحثين، وللوحدات الأرشيفية في المؤسسات الأرشيفية في الدولة وعلى صعيد تزويدهم بالإصدارات وتشخيص الأرشيفات وتنظيمها، وتقديم المشورة والتشخيص، والنظر في إتلاف الوثائق عديمة الفائدة.. وغيرها.