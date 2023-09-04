الإعلام وصون التراث.. على طاولة النقاش

ينظم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ضمن فعاليات دورته الـ20، مؤتمر «دور وسائل الإعلام في صون الصقارة والتراث الثقافي غير المادي»، بحضور عدد كبير من الباحثين والمهتمين وممثلي وسائل الإعلام.

ويبحث المؤتمر في عدد من المحاور، منها الإعلام والصيد المستدام، مخاطبة الاهتمامات البيئية والثقافية وتعزيز الوعي المجتمعي، تشكيل الرأي العام في حماية التراث، تفعيل دور الإعلام في إبراز الأهمية التاريخية للتراث في ظل تغيّرات الحداثة والعولمة، ومدى إسهام الإعلام التقليدي في تعزيز جهود توريث رياضة الصيد بالصقور للأجيال المقبلة، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة إحياء الرياضات التراثية الأصيلة، وتعزيز القيم والعادات والتقاليد، وأهمية إدراج الصقارة في الكتب المدرسية للتشجيع على ممارسة التراث بعيداً عن الألعاب الإلكترونية، وغيرها.