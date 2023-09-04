154 عملاً بأنامل مبدعي «أكاديمية الفجيرة»

تشارك أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في جناح خاص بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية، بعرض عدد من اللوحات، تشمل: الرسم والخط العربي والنحت والتصوير والفخار، كما تقدم عدداً من ورش العمل طوال أيام المعرض، الذى تستضيف دورته الـ20 رسّامين وفنانين تشكيليين ومصورين فوتوغرافيين وخطاطين ونحّاتين، إضافة إلى دور عرض فنية من داخل الإمارات وخارجها.

وقال مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي: «إن مشاركتنا في معرض أبوظبي للصيد والفروسية تأتي للمرة الثالثة، إذ نهتم في الأكاديمية بالمشاركة لما يقدمه الحدث من دور كبير لدعم الفن والفنانين والمبدعين، من خلال تهيئة منصّات خاصة للفنانين لعرض تجاربهم وإبداعاتهم أمام الجمهور».

وأضاف: «تشارك أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بـ154 عملاً فنياً تتنوّع ما بين الرسم والنحت ولوحات الخط العربي، نفذها عدد من الطلبة والمنتسبين للأكاديمية، وخلال مشاركتنا هذا العام تم التركيز على أن نكون متماشين مع عام الاستدامة والتراث»، مشيراً إلى أن جميع الأعمال الفنية في الجناح تحاكي عنوان المعرض، وهو الصيد والفروسية والاستدامة واستدامة التراث.