المهرجان القومي للمسرح المصري يحتفي بعادل إمام

من داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا انطلقت الليلة قبل الماضية الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري محتفية بأحد ألمع الأسماء محلياً وعربياً.. الفنان عادل إمام.

وعوضاً عن عدم حضور «الزعيم» قدم الموسيقار هاني شنودة وفرقته في الافتتاح مقتطفات من موسيقى أعمال سينمائية تعاون فيها معه كما عرض المهرجان فيلماً تسجيلياً عن مسيرته الفنية.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 14 أغسطس 37 عرضاً مسرحياً من إنتاج فرق الدولة والقطاع الخاص والنقابات المهنية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني تعرض للجمهور مجاناً. وكرم المهرجان في حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين ضمت صلاح عبدالله ورياض الخولي وأحمد فؤاد سليم وسامي عبدالحليم ومحمد أبوداود ومحمد محمود ورشدي الشامي وخالد الصاوي إلى جانب الكاتب محمد السيد عيد ومصممة الديكور نهى برادة. كما يحتفي المهرجان بعدد من الفنانين والكتاب والمترجمين الراحلين من خلال سلسلة ندوات، إضافة إلى محاضرة رئيسة يقدمها المخرج خالد جلال بعنوان (كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع نموذجاً).

وينظم المهرجان ورش تدريب للهواة وطلبة المعاهد الفنية في الإخراج والتمثيل والإلقاء والسينوغرافيا والإدارة المسرحية وكذلك مسابقة في التأليف المسرحي للعمل الأول تحمل اسم الكاتب الراحل محمد أبوالعلا السلاموني.