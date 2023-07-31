«بيت الشيخ سعيد».. متحف وتاريخ

يعود تاريخ بيت الشيخ سعيد آل مكتوم إلى عام 1896. ويقع البيت على طول خور دبي في منطقة الشندغة، حيث ظل سكناً للمغفور له الشيخ سعيد آل مكتوم حتى وفاته عام 1958. والمبنى الآن متحف يحتوي على قطع أثرية وصور عن تاريخ دبي القديمة. وشهد هذا البيت ولادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث قضى العقد الأول من حياته في هذا البيت الواقع في بر دبي.

ويضم البيت ثلاثة أفنية تحيط بها 30 غرفة وأربعة أبراج هواء، كما يتميز بسقوف عالية ومقببة ونوافذ منحوتة ومداخل مقوّسة.

ويستطيع الزوار تأمُّل معالم خور دبي الخلابة من المجلس في الطابق العلوي.