«بيت الخير» و«مكتبة محمد بن راشد» تبحثان تعزيز التعاون الثقافي

بحث وفد من جمعية «بيت الخير» ومسؤولو مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، سبل التعاون لتعزيز الدور الثقافي لهذا الصرح والإنتاج الفكري وخدمة الباحثين والمفكرين.

واستقبل عضو مجلس أمناء المكتبة، الدكتور محمد سالم المزروعي، وفد جمعية بيت الخير برئاسة مدير عام الجمعية عابدين طاهر العوضي، رافقه نائب المدير العام سعيد مبارك المزروعي، ومدير شؤون الأفرع حليمة الظنحاني، وعدد من مسؤولي الجمعية.

وتم بحث مدى استفادة مديري الفروع ورؤساء الأقسام ونوابهم من المكتبة والكتب القيّمة التي توفرها، وتم الاطلاع على كل ما هو جديد بما يعزز ثقافتهم ويحفزهم على الإبداع والابتكار، لاسيما أن غالبيتهم من فئة الشباب.

وقام الوفد بجولة في أركان المكتبة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا المكتبات العالمية والذكاء الاصطناعي، واطلع على القاعات التدريبية والمسارح وتعرف إلى الخدمات التي تقدمها.

وقال المزروعي إن مكتبة محمد بن راشد تجسد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة نحو تعزيز المعرفة والثقافة، لتمثل امتداداً طبيعياً للعديد من المبادرات والرؤى الثقافية التي تسهم في بناء مجتمع على قدر كبير من الثقافة والوعي، وهي تقدم قيمة معرفية وثقافية واقتصادية كبيرة للمنطقة بجانب كونها نقلة مهمة في قطاع المكتبات، إلى جانب مساهمتها في إبداع حلول مبتكرة تضمن تحفيز الشغف بالمعرفة بين فئات المجتمع.

من جهته، أعرب العوضي عن فخره بهذا الصرح الثقافي والوطني الفريد، مؤكداً أن مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم تعد علامة بارزة للتقدم الفكري والمعرفي الذي تشهده الدولة.