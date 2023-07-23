«ليوا للرطب».. 34 ألف زائر في الأيام الـ 5 الأولى

استقبل مهرجان ليوا للرطب، على مدار خمسة أيام، منذ انطلاقته في 17 يوليو الجاري، نحو 34 ألف زائر، من المواطنين والمقيمين وزوار الدولة، الذين تابعوا مسابقات المهرجان الذي يستمر إلى 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتشهد فعاليات المهرجان توافد أعداد كبيرة من أهالي المنطقة والزوار والسياح، للتعرف عن قرب إلى التراث الإماراتي العريق، والاستمتاع بالمسابقات والفعاليات التراثية والأنشطة والعروض الفنية التراثية التي يحكي جميعها عن حياة الأجداد، وتقدم صورة مشرقة عن التراث الغني لدولة الإمارات.

كما تعرف الزوار إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجهات المشاركة في أجنحة المعرض، وأيضاً على محال السوق الشعبي، مشيدين بالتنظيم، وبتنوع المعروضات الوطنية ذات الجودة العالية.

واستقبل مهرجان ليوا للرطب خلال الأيام الخمسة الأولى من انطلاقته نحو ثمانية أطنان من الرطب القادمة من مزارع الدولة، ومن إنتاج هذا الموسم 2023، وذلك ضمن مسابقات «مزاينة رطب الدباس»، و«أكبر عذج»، والشيشي والخنيزي. وسجلت مسابقة الدباس بمهرجان ليوا للرطب مشاركة أكثر من 100 مزارع من مزارعي الدولة، وقد خُصصت لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، فيما سجلت مسابقة أكبر عذج مشاركة أكثر من 50 مزارعاً، وقد خُصصت لهذه المسابقة 15 جائزة بقيمة 234 ألف درهم.

وشهدت مسابقة «مزاينة رطب الشيشي» مشاركة 44 مزارعاً، ومزاينة رطب الخنيزي 54 مزارعاً، قدموا خلالها أجود أنواع الرطب للمنافسة على المراكز الأولى.

وعُرض خلال المهرجان 20 مجسماً تراثياً، تعكس ذكريات من الماضي، وتروي تفاصيل بيت الشعر المختلفة، وأقسامه، مع المسميات الصحيحة لأجزاء البيت، ما يعيد إلى الأذهان ما عاشه الأجداد في الماضي، ويبين للأجيال التطور والحداثة والمكانة التي تتماشى مع عادات وتقاليد مجتمعنا المرتبط بكرم الضيافة.

وتم عرض المجسمات التراثية في وسط موقع المهرجان ضمن ركن يستطيع زوار المهرجان زيارته، والاطلاع على مكوناته، والتعرف إلى تفاصيل بيت الشعر ومحيطه في الماضي، وقد خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان مسابقة لـ«أجمل مجسم تراثي» ضمن مسابقات المهرجان، ووضعت لها 10 جوائز قيمة، إذ يتم الإعلان عن الفائزين بعد انتهاء لجنة التحكيم من تقييم الأعمال المشاركة، ومطابقتها لمعايير وشروط المسابقة.

• مسابقات وفعاليات تراثية وعروض فنية تحكي عن حياة الأجداد وتقدم صورة مشرقة عن التراث الغني لدولة الإمارات.