إلتون جون يغلق فصلاً مهماً في تاريخ «الروك آند رول»

بحضور معجبين من بلدان مختلفة، أحيا إلتون جون، أول من أمس، في ستوكهولم آخر حفلة موسيقية له، مختتماً مسيرة طويلة جاب خلالها مسارح العالم على مدى أكثر من نصف قرن.

وقال المغني البالغ 76 عاماً أمام جمهور مغتبط: «الأداء من أجلكم كان علّة وجودي، وقد كنتم رائعين للغاية».

مرتدياً معطفاً مرصعاً بالستراس وواضعاً نظارات ذات عدسات حمراء، جلس النجم السبعيني على البيانو، على وقع تصفيق الحاضرين، ليقدّم حفلته الوداعية التي استهلها بإحدى أشهر أغنياته، «بيني آند ذي جتس».

ولأكثر من ساعتين، أدى إلتون جون بعضاً من أشهر أغنياته، مع بضع وقفات ابتعد فيها الفنان عن البيانو الخاص به ونهض لشكر معجبيه وكذلك موسيقييه وأعضاء فريقه، الذي يشارك بعض الأعضاء في حفلاته منذ أكثر من 40 سنة.

وأكدت صحيفة «إكسبرسن» أن الحفلة الأخيرة في مسيرة إلتون جون، تغلق فصلاً مهماً في تاريخ موسيقى «الروك آند رول».

ومع ختام جولة «فيرويل ييلو بريك رود»، يكون إلتون جون قد قدّم 330 حفلة موسيقية استقطبت 6.25 ملايين متفرج.

• 330 حفلة موسيقية أحياها إلتون جون استقطبت 6.25 ملايين متفرج.