بداية مثالية لـ «مفاجآت صيف دبي».. عيد وموسم حافل بالمرح

تنطلق الدورة الـ26 من مفاجآت صيف دبي في 29 الجاري، وستتزامن عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمفاجآت مع احتفالات عيد الأضحى، ما يجعلها بداية مثالية لموسم رائع من المرح والاحتفالات الصيفية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ويمكن الاستمتاع بالحفلات الموسيقية التي يحييها العديد من الفنانين في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية خلال عيد الأضحى، إذ تبدأ الاحتفالات بحفل موسيقي حي في قاعة كوكا كولا أرينا، يحييه النجمان حسين الجسمي وكاظم الساهر في الأول من يوليو المقبل.

كما سيُحيي «فنان العرب» محمد عبده في الثاني من يوليو حفلاً في كوكا كولا أرينا أيضاً، وسيقدم مجموعة من أشهر أغانيه. كما ستتضمن احتفالات مفاجآت صيف دبي في 29 و30 الجاري في ابن بطوطة مول وسيتي سنتر مردف، مجموعة من العروض الترفيهية الحية، وعروض الرقص، والموسيقيين الموهوبين.

وهناك الكثير من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية لسكان المدينة وزوارها خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. كما يمكن للعائلات الحصول على عرض «للأطفال مجاناً» في فنادق ووجهات سياحية، وتجارب في أنحاء دبي. ولا يتوقف الاستمتاع عند هذا الحد، فهناك العديد من السحوبات الكبرى، وفرص الفوز بجوائز قيّمة، إضافة إلى عروض التسوق عبر مئات العلامات وآلاف المتاجر، إلى جانب تجارب تذوق الأطباق الشهية والأطعمة الجديدة بتخفيضات تتواصل حتى نهاية المفاجآت التي تختتم في الثالث من سبتمبر المقبل.

■ «فنان العرب» محمد عبده، سيحيي حفلاً في الثاني من يوليو المقبل بدبي، يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه.

■ الحفلات الفنية تنطلق في قاعة كوكا كولا مع النجمين حسين الجسمي وكاظم الساهر، مطلع الشهر المقبل.