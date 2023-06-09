مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يحتفل باليوم العالمي للأرشيف

احتفالًا باليوم العالمي للأرشيف، شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الندوة التي نظمها مركز التراث العربي بمعهد الشارقة للتراث، والتي حملت عنوان «مستقبل الأرشفة واستدامة الوثائق».

وجاءت المشاركة من خلال ورقة عمل قدمتها مريم الزعابي، باحث أول في إدارة البحوث والدراسات لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عرضت فيها الدور الاستراتيجي للمركز في حفظ ذاكرة الوطن.

وتحدثت الزعابي عن مجموعة المبادرات الوطنية التي تُعنى بحفظ وتوثيق كل ما يتعلق بالتراث غير المادي، والموروث الشعبي للدولة، التي قام بها المركز منذ انطلاقته وحتى الآن، مثمنةً الدور الكبير الذي لعبته منظمة اليونسكو في تهيئة فرق جمع ميدانية من موظفي المركز، قاموا بعمل احترافي كبير خلال السنوات الماضية.

وأشارت الزعابي إلى البرامج الجامعية التي يقوم بها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بشكل دوري مع جامعات الدولة، من خلال الاستعانة بمجموعة من الطالبات المهتمات بجمع التراث الثقافي غير المادي وأرشفته.

وختمت الزعابي عرضها التقديمي بالحديث عن مبادرة «وثيقتي»، التي تعد واحدة من أهم مبادرات إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي استطاع من خلالها جمع ما يزيد على 3000 وثيقة لأرشفتها بشكل علمي وترميمها للحفاظ عليها من التلف أو الضياع، وتوفيرها للباحثين وطلبة العلم، والمهتمين بالدراسات التاريخية.