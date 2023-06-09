الشارقة تحتفي بـ 4 أدباء موريتانيين

احتفى ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في نسخته الرابعة عشرة التي أقيمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بأربعة أدباء موريتانيين هم محمد ودادي، ود. أحمد امبيريك، ود. مباركة بنت البراء، ود. محمدو احظانا.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، فيما يحلّ الملتقى للمرة الثانية في موريتانيا. وحضر حفل التكريم الذي عقد في قصر المؤتمرات في نواكشوط، عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وحمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والشيخ ولد معي المكلف بمهمة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتعاون مع البرلمان الموريتاني، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، إلى جانب جمهور كبير من المثقفين والأكاديميين والأدباء الموريتانيين وأهالي المكرمين الأربعة. وأكد العويس أن تجدّد اللقاءات الثقافية يعزز أواصر العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية التكامل العربي في المجالات كافة.