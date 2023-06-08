شركة منصة للتوزيع تعبر بالكتاب الإماراتي إلى الرباط والدوحة

تشارك “شركة منصة للتوزيع” في معرضين دوليَّين خلال يونيو الجاري ، وذلك ضمن برنامج مكثّف يهدف إلى إطلاق منافذ متجددة لدعم الكتّاب والناشرين الإماراتيين وتعزيز حضور الكتاب العربي على مستوى المنطقة والعالم.

وتشارك الشركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب في العاصمة المغربية الرباط في القترة من 1 حتى 11 يونيو الجاري ، ومعرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 12 -21 من الشهر نفسه في العاصمة القطرية الدوحة.

و يُعَدُّ المعرض الدولي للكتاب والنشر في الرباط ، من الأحداث الثقافية الدولية المهمة وتنظّمه سنوياً وزارة الشباب والثقافة والاتصال - إدارة الثقافة في المغرب ، ويركّز على صناعة النشر والكتب حيث يتم استعراض وترويج تقنيات الطباعة والورق والنشر الرقمي، وتنعقد دورته الحالية الـ28 بمشاركة 287 عارضاً مباشراً و450 عارضاً غير مباشر من 51 دولة ما يشكّل فرصة ثرية لترويج أعمال الناشرين والكتّاب الإماراتيين المشاركين في المعرض على نطاق واسع عالمياً.

وتعرض “منصة للتوزيع ” عبر جناحها في المعرض مجموعة متنوعة من أحدث إصدارات 19 ناشرا إماراتيا تضم أكثر من 200 عنوان وما يفوق 2000 كتاب في شتى مجالات المعرفة موفرةً خيارات ثرية أمام قرّاء المحتوى العربي تلبي مختلف تطلعاتهم واهتماماتهم.

كما تشارك «منصة» بأكثر من 5800 كتاب تضم 369 عنواناً من إصدارات 43 ناشراً إماراتياً في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يُعتبر من أكبر وأقدم معارض الكتب الدولية في المنطقة ، ويحظى بإقبال كبير للمشاركة فيه من أهم دور النشر في الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص والأجنبية.

وتأتي مشاركة «منصة» - المبادرة التي أطلقتها «جمعية الناشرين الإماراتيين» لتعزيز تسويق إصدارات الناشرين الإماراتيين محلياً ودولياً - في المعرضين في إطار جهودها الرامية للإسهام في إثراء الثقافة العربية في المنطقة فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الناشرين الإماراتيين لتوسيع أعمالهم وإقامة علاقات شراكة وتعاون استراتيجي جديدة مع نظرائهم في المنطقة والعالم، وتوقيع اتفاقيات بيع وشراء حقوق التأليف والنشر والترجمة، وينسجم ذلك مع رؤية «منصة» التي تطمح إلى تطوير سوق الطباعة والنشر والتوزيع في دولة الإمارات والعالم العربي.