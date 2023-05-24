«حدث ذات مرة» يفتتح عروض مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

تنطلق بعد غد فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، ويحتضن فعالياته المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن.

ويستضيف المهرجان الذي يُعنى بالعروض المسرحية التي تبني جمالياتها ودلالاتها على مواجهة درامية بين شخصيتين فوق الخشبة، خمسة عروض عربية، كما كشفت إدارة المهرجان خلال مؤتمر صحافي نظم أمس.

وتفتتح الدورة السادسة من المهرجان بالعرض الإماراتي «حدث ذات مرة» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، من إعداد وإخراج مهند كريم، وتمثيل نبيل المازمي، وشريف عمر.

وينظم المهرجان ثلاث ورش تدريبية موجّهة إلى منشطي المسرح في مدارس الشارقة، وهي: ورشة «خيال الظل» تحت إشراف الفلسطينية فيروز نسطاس، و«مبادئ الإخراج في المسرح المدرسي» ويشرف عليها المغربي سفيان المسعودي، و«صوت الممثل» وتشرف عليها المصرية رانيا يحيى.

ويحفل البرنامج الموازي للمهرجان بالعديد من الأنشطة، من أبرزها النسخة الـ18 من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، الذي ينظم تحت عنوان «المسرح والموسيقى»، بمشاركة باحثين ومسرحيين عرب.

ودعت إدارة المهرجان مجموعة من الوجوه المسرحية إلى متابعة فعاليات هذه الدورة، التي ستختتم الثلاثاء المقبل.

وتأسس مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في 2016، في إطار استراتيجية دائرة الثقافة الهادفة إلى نشر وتنويع النشاط المسرحي في الإمارة، ولمد وتعزيز جسور التواصل وتبادل المعرفة بين المسرحيين المحليين وأشقائهم في الوطن العربي.