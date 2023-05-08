بيت الحِرفيين بأبوظبي يشارك في «لندن للتصميم 2023»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن مشاركة بيت الحِرفيين في أبوظبي في «لندن للتصميم 2023»، وهي منصّة رائدة للتصميم المعاصر والابتكار والإبداع والبحوث على مستوى العالم، وذلك في الفترة من الأول إلى 25 يونيو المقبل في «سومرست هاوس» بلندن.

وفي إطار الموضوع الإبداعي لهذا العام، «اللعبة العالمية: إعادة تشكيل أوجه التعاون»، سيمثل بيت الحِرفيين أبوظبي والحِرف الإماراتية العريقة، ويسلط الضوء على أوجه التعاون بين الحِرف اليدوية والهندسة المعمارية، واستعراض عملية صنع نسيج السدو الإماراتي التقليدي - التي تم ضمها في قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل خلال عام 2011 - علاوة على زيادة مستوى أهمية الحفاظ على هذه الحِرف للأجيال المقبلة.

وسيحتفي بيت الحِرفيين في إطار العمل الفني التركيبي «تشكيل الصوف»، بالمواد والأدوات الأساسية المستخدمة في حِرفة السدو: الصوف والغزَّال - المغزل، وتبادل الآراء حول تقنية النسيج التقليدية التي مارستها الإماراتيات والتي تكون رابطاً أساسياً بين الثقافة والتراث والإبداع، عبر الأجيال. ويحتفي الجناح بتدفق الحركة بما يسمح بتحول المواد الخام اللينة إلى نسيج السدو، الذي يعد أساساً معمارياً لبناء هياكل الخيام التقليدية.

ويستمر المعرض ثلاثة أسابيع بمشاركة 40 عارضاً من أنحاء العالم، من خلال برنامج يعرض التصاميم الرائدة عالمياً، ويواجه التحديات العالمية، ويلهم الجماهير بأعمال فنية تركيبية تسهم في تحفيزهم وتفاعلهم. ولتحقيق أقصى استفادة من المعرض، سيستغل بيت الحِرفيين هذه الفرصة للتواصل مع المؤسسات الدولية والمصممين والفنانين والحِرف اليدوية والهيئات الثقافية والعلامات التجارية.