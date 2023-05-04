حميد النعيمي في بيت راشد الخضر: الإمارات تقدّر المبدعين

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن الشاعر الإماراتي الراحل راشد الخضر أحد أبرز شعراء الشعر النبطي في الدولة، وصاحب منجز ثقافي مميز، حيث اشتهر بموهبته الشعرية الاستثنائية، كما عرف بإجادته لفنون الشعر العربي الكلاسيكي والفصيح وتميز فيه كذلك.

جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو حاكم عجمان، أمس، إلى بيت راشد الخضر في عجمان، واستمع سموه من المسؤولين إلى شرح حول مرافق البيت وأقسامه والتحديثات التي أدخلت عليه.

وقال سموه إن القيادة الرشيدة للدولة تقدّر المبدعين والأدباء والمفكرين، وتشجع الآخرين على الاقتداء بهم والسعي للتميز في جميع المجالات، بما يعود على المجتمع الإماراتي بالخير والتقدم·

وأشار سموه إلى أهمية الثقافة والإبداع في حياتنا، ودور الثقافة في الحفاظ على هويتنا المحلية والعربية، وتكريم الأدباء والمبدعين وتكريس هذا النهج لما له من أهمية ليس للأديب فحسب؛ بل أيضاً للأدب والإبداع الإنساني بصفة عامة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إن بيت راشد الخضر يعد موقعاً تاريخياً بارزاً يستعرض حياة الشاعر الإماراتي الراحل، حيث تتاح للزوار فرصة استكشاف المنزل الذي تمت إعادته إلى حالته الأصلية، والتعرف على تفاصيل حياة الشاعر وإسهاماته في التراث الثقافي للإمارات ، بما في ذلك قصائده الشعرية، ويشكل إضافة مهمة للمعالم الثقافية في عجمان، ويتيح الفرصة للزوار للتعرف على المزيد حول حياة وعمل الشاعر.

وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، على هذه الزيارة التي تعد تكريماً لأحد أبرز شعراء الشعر الشعبي في الإمارات، وتؤكد المكانة الخاصة والمتميزة التي يُكنّها سموه للشعراء والأدباء والمفكرين. وقال إن نهج إمارة عجمان في تكريم المتميزين من أبناء الإمارات يعد محفزاً نحو مزيد من التميز والإبداع.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن افتتاح بيت راشد الخضر بحلته الجديدة، يعد حدثاً مهماً في تراث عجمان الثقافي، حيث يمثل تكريماً لأحد أبرز شعراء الشعر النبطي في الإمارات. ويعد المنزل إضافة مميزة إلى المعالم الثقافية في عجمان، ويوفر للزوار فرصة للاطلاع على حياة وعمل هذا الشاعر المميز.