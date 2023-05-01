"مهرجان سباق دلما" يسلط الضوء على الحرف اليدوية التراثية

يسلط مهرجان سباق دلما التاريخي الضوء على الحرف اليدوية التراثية التي تصنع بأنامل إماراتية، وخصص مساحة مميزة في السوق الشعبي لإبراز هذه الحرف ضمن الدورة السادسة التي تقام على شاطئ جزيرة دلما في منطقة الظفرة.

والحرف اليدوية لصناعة السدو والخوص والتلي وغيره تشكل عامل استقطاب لزوار المهرجان من أجل اقتناء هذه الصناعات النادرة التي تعرض في محلات السوق الشعبي، إلى جانب وجود أركان خاصة تستعرض صناعة هذه الحرف بشكل مباشر من قبل حاميات التراث، إذ يشاهد الزائر آلية صناعة السرود والمخرافة والمكب والحقائب من الخوص، وكذلك صناعة حصير أو حزام أو المفارش من السدو وغيرها من الصناعات التقليدية التي تستخدم لأغراض عدة في الاحتياجات اليومية.

كما يقدم المهرجان من خلال المسرح العديد من المسابقات التراثية والشعبية والثقافية المصممة لزوار المهرجان، والتي يصاحبها جوائز قيمة بشكل يومي طيلة فترة المهرجان التي تمتد حتى 7 مايو الجاري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي تراث الإمارات.

وقالت الإعلامية نهيلة ريجول، مقدمة المسرح، إن فقرات المسرح المتنوعة تستهدف زوار المهرجان، وتتضمن العديد من الأسئلة التراثية والثقافية والوطنية والتاريخية، وألعاب شعبية مثل إلى جانب تتويج الفائزين بمسابقات المهرجان وعروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية وعروض الأزياء التراثية للأطفال.

وتهدف فعاليات ومسابقات المسرح إلى تعريف الزوار من مختلف الجنسيات بالتراث الإماراتي، وإرشادهم إلى الفعاليات التي يمكنهم المشاركة فيها والاستفادة منها، والتعريف بالرعاة الذي يقدمون دعماً كبيراً لإحياء المهرجان والحفاظ على التراث، كما يعتبر المسرح منصة تقدم من خلالها الجهات المشاركة فقرات تعريفية وتوعوية للمجتمع.