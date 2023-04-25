تسليم مذكرات هتلر المزيفة إلى الأرشيف الاتحادي الألماني

من المنتظر تسليم المذكرات المزيفة للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر والتي نشرت في مجلة «شتيرن» قبل 40 عاماً إلى الأرشيف الاتحادي الألماني خلال العام الجاري لتصبح متاحة هناك.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته مجموعة برتلسمان والأرشيف معاً أمس.

وكانت مجلة «شتيرن» المملوكة لدار جرونر+يار نشرت في عام 1983 مذكرات مزعومة لهتلر تبين بعد أيام قليلة أنها مزيفة، وكانت هذه واحدة من أكبر الفضائح الإعلامية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

من جانبه، قال رئيس الأرشيف الاتحادي ميشائيل هولمان إن المذكرات المزيفة هي «محاولة وقحة لإعطاء لمسة إنسانية للجرائم الوحشية للنازية، وجدت صدى داخل المجتمع في أعوام الثمانينات». وأضاف أن الوثائق ستحفظ بشكل دائم في مقر الأرشيف في مدينة كوبلنتس، وستصبح متاحة في إطار التفويض القانوني للأرشيف.

وبتكليف من مجموعة برتلسمان التي تعد «شتيرن» جزءاً من حافظتها، سيقوم الباحثون بالبحث في الفترة الزمنية بين تأسيس المجلة على يد هنري نانين عام 1948 حتى خروجه منها عام 1983.

وكان النقاش حول دور نانين (1913-1996)، رئيس التحرير الأسبق للمجلة وصاحب مبادرة إنشائها، في الحقبة النازية أثير من جديد في مايو الماضي بسبب مساهمة استقصائية قامت بها إذاعة «إن آر دي» وربطت هذه المساهمة بين نانين ومنشورات معادية للسامية نشرت خلال الحرب العالمية الثانية.