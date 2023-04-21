27 مبدعاً عربياً يشاركون تجاربهم في «القرائي للطفل 2023»

سيحظى زوار الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من الثالث إلى 14 مايو المقبل بمركز إكسبو الشارقة، بلقاء 27 مبدعاً من 10 دول عربية، يمثلون نخبة من المؤلفين والأكاديميين والرسامين والمتخصصين في عالم أدب الأطفال، الذين حصدوا جوائز عربية وإقليمية مرموقة.

ويستضيف المهرجان، الذي ينطلق تحت شعار «عقول تتشكَّل»، عدداً من أعلام أدب الطفل من الوطن العربي، منهم الكاتبة والشاعرة المصرية أمل فرح، نائب مدير تحرير مجلة «ميكي» في طبعتها المصرية.

كما يشهد المهرجان حضور الدكتورة فادية دعاس، عضو رابطة كتاب الأردن وشمال أميركا وإفريقيا، ومبتكرة الدمية (سامي)،

أما الكاتب السوري مهند العاقوص، فإنه سيثري جلسات المهرجان بخبرته في أدب الطفل، ومن الأسماء البارزة في مجال أدب الأطفال، تشارك الكاتبة اللبنانية جنان حشّاش بخبرتها الواسعة في عالم تأليف كتب الأطفال، كما يلتقي جمهور المهرجان أيضاً الكاتبة المصرية سماح أبوبكر عزت، مقدمة البرنامج الشهير «احكي يا ماما سماح»، ويستعرض الكاتب والسيناريست وصانع المحتوى الكويتي محمد جراغ، نائب رئيس مجلس إدارة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في الشارقة، خلاصة تجاربه التي أنتجت أكثر من 26 كتاباً، كما يثري الكاتب السوري جيكار خورشيد فعاليات الحدث بآرائه حول أدب الطفل، أما العمانية الدكتورة فاطمة اللواتي، فتستعرض أمام جمهور المهرجان آراءها ومعارفها التي أنتجت من خلالها 30 قصة للأطفال، وتشارك الكاتبة الكويتية بزة الباطني في جلسات المهرجان الحوارية، مستعرضة خلاصة تجاربها التي حازت عليها الجائزة الأولى والوحيدة لقصص الأطفال على مستوى الوطن العربي عن قصة «البيت الكبير»، ويستضيف المهرجان الدكتورة مايا الهواري «سفيرة المعرفة» في الهلال الأحمر الإماراتي، بينما يتعرف زوار المهرجان إلى محمد الجعيدي، الكاتب والمدرب المعتمد وعضو جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين.

وفي مجال التصميم الفني والرسم، تضم قائمة المشاركين كلاً من الفنانة التشكيلية الإماراتية سمية السويدي، التي تواكب الصناعات الإبداعية، وصاحبة المجموعة الفنية الأولى المستلهمة من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أما الفنانة عائشة الحمراني، فتشارك جمهور المهرجان بخبراتها في رسومات القصص المصورة، التي أهّلتها لتصميم رسوم قصة «القائدان البطلان» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. بينما يشارك رسام الكاريكاتير ومصمم الجرافيكس العراقي علي المندلاوي رؤاه الفنية حول عوامل الإبداع في تصميم أغلفة كتب الأطفال، كما يتعرف زوار المهرجان إلى راشد الرحماني، منتج مختص في روايات القصص المصورة (الكوميكس)، والكاتبة الإماراتية أسماء الرميثي، الفائزة بجائزة أبوظبي للرسوم والقصص المصورة لعام 2016،

ولا يغيب عن المهرجان دور المسرحيين العرب في إثراء جلساته، من خلال استضافة الدكتور هيثم الخواجة، ويستضيف المهرجان الكاتبة والأديبة أمينة رمضان صالح الرويمي، مدير عام المركز الوطني بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون الليبية؛ ويلتقي جمهور المهرجان مع عدد من المتخصصين الإعلاميين، منهم السودانية مناجاة عوض الله، وتضم فعاليات المهرجان عروضاً مسرحية وورش عمل وأنشطة تفاعلية وترفيهية تستهدف جميع الأعمار.