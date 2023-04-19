أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو على ضفاف دبي

يحتضن ميناء راشد في دبي أكبر مكتبة عائمة في العالم «سفينة لوغوس هوب»، التي ترسو على شواطئ المدينة حتى 23 الجاري.

ودشنت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، أمس، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، محمد المعلم، فعاليات المكتبة العائمة في دبي، إذ تمثل الإمارة إحدى وجهات السفينة الرئيسة خلال جولتها الحالية في المنطقة.

واطلعت هالة بدري خلال جولتها في أرجاء المكتبة العائمة على مجموعة واسعة من العناوين والكتب التي تعرضها للزوار، إذ تتضمن أكثر من 6000 عنوان تتناسب مع كل الفئات العمرية، وتصب في صنوف المعرفة كافة، بما فيها القصص والروايات، ونظيرتها المتخصصة في المجالات العلمية.

وأشادت هالة بدري بتفرّد فكرة المكتبة العائمة سفينة لوغوس هوب وأهدافها الرامية إلى نشر المعرفة، وتوفير تجارب ثقافية وعلمية شاملة ومتنوعة، مشيرة إلى أن المكتبة تسهم في ترسيخ ودعم القراءة التي تُعد مطلباً رئيساً من مطالب التنمية، وركيزة أساسية للانطلاق نحو المستقبل.

ونوهت بأن زيارتها للمكتبة تعكس الاهتمام الذي توليه «دبي للثقافة» بأهداف السفينة، ورسائلها الداعمة لنشر الثقافة حول العالم.

وعبرت عن سعادتها بأن تكون دبي محطة رئيسة ضمن جولة سفينة لوغوس هوب، إذ يعزز ذلك من مكانة الإمارة وريادتها على الخريطة العالمية، بوصفها مركزاً عالمياً للثقافة، ووجهة عالمية للمبدعين وأصحاب المواهب.

ثروة معرفية

تعود ملكية سفينة «لوغوس هوب» إلى المنظمة الخيرية الألمانية «كتب جيدة للجميع»، وتسعى من خلال ما تحمله على متنها من ثروة معرفية إلى نشر الثقافة في كل أنحاء العالم، كما تمتاز بتنوع فريق عملها، الذي ينتمي إلى أكثر من 60 جنسية. وسبق للسفينة زيارة دبي ثلاث مرات خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وتعد هذه زيارتها الرابعة للإمارة.