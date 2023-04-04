مليون كتاب تنتظركم في دبي.. بأسعار مذهلة

بأكثر من مليون كتاب، يعود معرض «بيج باد وولف» للكتاب للسنة الرابعة، ليقدم لعشاق القراءة في دبي فرصة الحصول على الكتب المخفضة بخصومات تصل إلى 75%، كما جهز المعرض الذي ينطلق الجمعة المقبلة مجموعة من العناوين التي ستذهل الجمهور بأسعار لا تُنافس، على كتب معينة، كما كشف مسؤولو المعرض اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي عقد في متحف الاتحاد.

وسيستمر معرض «بيج باد وولف» للكتاب حتى 16 الجاري في مدينة دبي للأستوديوهات، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، هيئة دبي للثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

وأكدت مدير قسم شؤون المكتبات في «دبي للثقافة»، إيمان الحمادي، أهمية احتضان الهيئة لمعارض الكتب التي تعد منصة فاعلة لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع الثقافي والأدبي، وصناعة النشر لما تمثله من رافد أساسي في منظومة الاقتصاد الإبداعي، الذي تتطلع دبي لأن تكون عاصمته العالمية بحلول عام 2026.

وعبرت عن اعتزاز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع معرض «بيغ باد وولف للكتاب»، مشيرة إلى أن المعرض يتيح الفرصة للجميع لاكتشاف متعة القراءة والتسلح بالمعرفة.

من جهته، أكد الشريك المؤسس لمعرض بيغ باد وولف للكتاب، أندرو ياب، أن «المعرض برهن على نجاحه الباهر في دولة الإمارات، وبالنظر إلى الزخم الذي بنيناه عبر السنين، يسرنا أن نعود إلى دبي بعدد كبير من الإضافات الجديدة والمثيرة نقدمها إلى محبي الكتب في المنطقة وبتجربة مذهلة مليئة بكتب بجودة عالية وأسعار مقبولة وذكريات لن تُنسى».

وأشار إلى أنه تواصل بشكل مباشر مع زوار في الدورة الماضية من المعرض، وفوجئ بوجود زبائن من مختلف البلدان يرسلون الكتب كهدايا إلى بلدان أخرى.

ويمكن لزوار المعرض من اليافعين والكبار المشاركة في مسابقة «حمل من الكتب»، إذ لن يكون عليهم إلا رفع صورة أو فيديو إبداعي عن تجربتهم في معرض الكتاب على صفحات بيغ باد وولف على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #BBWDUBAI والحصول على فرصة ربح عربة مليئة بكتبهم المفضلة.