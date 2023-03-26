«أفضل مائة ملصق عربي» في ضيافة حديقة أم الإمارات

تستضيف حديقة أم الإمارات معرض «أفضل مائة ملصق عربي»، الذي يستعرض ملامح من الثقافة البصرية المعاصرة في عالمنا العربي، ويحتفي بتنوّع المجتمع الإبداعي وغنى المشهد الثقافي في المنطقة، ويستمر حتى 23 أبريل المقبل.

وجرى اختيار الملصقات الـ100 في أعقاب دعوة مفتوحة للمشاركة في النسخة الرابعة من مسابقة «أفضل مائة ملصق عربي»، التي تدعمها منصّة 421، التي تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين في أكثر من 30 دولة، واختيرت الأعمال الفنية الفائزة لعرضها ضمن المعرض.

وقالت مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات، رشا قبلاوي: «الفنّ جزء أساسي من نسيجنا الاجتماعي، ولذا نبحث باستمرار عن سُبل لإثراء ودعم المشهد الثقافي والإبداعي بمختلف أشكاله، بما في ذلك المعارض الفنية مثل (أفضل مائة ملصق عربي)، والشراكات مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والفعاليات الثقافية مثل المهرجان التايلاندي، وورش العمل الفنية المخصصة للأطفال التي نقيمها ضمن سوق الحديقة».

وأضافت: «يأتي التزام حديقة أم الإمارات بالثقافة والفنون في إطار مهمتها الرامية لإرساء مجتمع قوي ومترابط في أبوظبي تلعب فيه الحدائق والمواقع الطبيعية دوراً مهماً في تقريب الناس، وتعزيز مشاعر الألفة والمحبة والترابط بينهم، وهو ما يدفعنا لاستضافة البرامج التي تجمع الناس في مساحة نابضة بالحياة تحتفي بالمبادرات الثقافية والفنية الملهمة في المجتمع».

وكانت مجموعة من الطلاب والأكاديميين من القاهرة قد أطلقت معرض «أفضل مائة ملصق عربي»، بهدف إلقاء الضوء على أفضل الملصقات في العالم العربي والاحتفاء بها، ويمثل المعرض إضافة قيمة لأرشيف التصميم الغرافيكي المعاصر في العالم العربي، ولتوثيق التصاميم البصرية المعاصرة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي.

وباعتبارها مساحة للبحث والتعلم والتجريب، توفر منصّة 421 بيئة ترعى الجماعات الإبداعية الناشئة، وكل من يرغب في تكريس الفنون كعامل للبحث وتحقيق التحول المجتمعي.

يشار إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك، تفتح حديقة أم الإمارات أبوابها من الـ10 صباحاً إلى الثانية بعد منتصف الليل.

المعرض إضافة لأرشيف التصميم الغرافيكي المعاصر في العالم العربي، ولتوثيق التصاميم البصرية المعاصرة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي.

رشا قبلاوي:

«الفنّ جزء أساسي من نسيجنا الاجتماعي، ولذا نبحث باستمرار عن سُبل لإثراء ودعم المشهد الثقافي والإبداعي بمختلف أشكاله، بما في ذلك المعارض الفنية».

23

أبريل المقبل، موعد اختتام المعرض.