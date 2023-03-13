«رحل النهار» يرفع ستار «الأيام المسرحية» الليلة

تنطلق الليلة في قصر الثقافة فعاليات النسخة الـ32 من «أيام الشارقة المسرحية»، بمشاركة 14 عرضاً بحضور أكثر من 100 مشارك وضيف من مختلف الأقطار العربية.

وتفتتح الدورة الجديدة بمسرحية «رحل النهار» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، بمناسبة فوزها بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي» في نسختها التي نظمت في مدينة الدار البيضاء المغربية، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الماضي. والمسرحية كتب نصها إسماعيل عبدالله وأخرجها محمد العامري، وهي أول مسرحية إماراتية تفوز بالجائزة التي تأسست سنة 2011، وتتنافس على الفوز بها في كل عام مجموعة من أفضل العروض المسرحية العربية.

ويتسلم فريق العرض الإماراتي الجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم في حفل افتتاح «الأيام»، الذي يشهد أيضاً تتويج الفنان البحريني محمد ياسين بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الـ16، وتكريم الفنان الإماراتي عادل بن سيفان بصفته «الشخصية المحلية المكرمة» في هذه النسخة من «أيام الشارقة المسرحية» التي تستمر حتى 20 الجاري.

أجيال متعاقبة

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله العويس: «تواصل (الأيام المسرحية) نهوضها بحركة المسرح في الدولة على مدى عقود، إذ حفزت الجهود وطورت الإمكانات ووثقت التجارب، كما احتضنت الشباب وكرّمت الروّاد وثمّنت الخبرات واحتفت بالنجاحات، وصارت سجلاً حافلاً بالإنجازات الفنية والثقافية التي تفخر بها أجيال المسرح الإماراتي المتعاقبة».

وأضاف: «تأتي الأيام المسرحية بنسختها الـ32 لتعزز ما تحقق، وتفتح الطريق أمام المسرح والمسرحيين في الإمارات للتقدم نحو المزيد من محطات التميز والازدهار الفني والثقافي».

وهنأ العويس فرقة مسرح الشارقة الوطني بفوزها بجائزة مهرجان المسرح العربي عن جدارة واستحقاق، معتبراً الجائزة نتيجة لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، متمنياً أن تكون محفزاً للألق والتفوق الدائم.

عروض

وتتنافس ثمانية عروض على جوائز «الأيام» هذا العام، وهي: «ترنيمة» لفرقة ياس للمسرح، و«قائمة الخديج» لجمعية كلباء للمسرح، و«الجلاد» لمسرح خورفكان للفنون، و«الحي الميت» للمسرح الحديث بالشارقة، و«أغنية الرجل الطيب» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، و«تفسير بنت ياقوت» لمسرح دبي الوطني، و«ميادير» لمسرح أم القيوين الوطني، و«زغنبوت» لمسرح الشارقة الوطني.

ووقع الاختيار على ثلاثة عروض لتقدم على هامش «الأيام» وهي: «احتراق شمعة» لجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح، و«سلام يا سلامة» لمسرح دبي الأهلي، و«مضارب بني كرش» لمسرح رأس الخيمة.

وعلى هامش «أيام الشارقة المسرحية» يعقد الملتقى الفكري غداً تحت عنوان «المسرح والبيئة» بمقر إقامة الضيوف، بمشاركة باحثين وممارسين مسرحيين من بلدان عربية عدة، وهم: الفنان عبدالله مسعود (الإمارات)، والدكتور محمد شيحة والدكتورة دينا أمين (مصر)، والدكتور فهد كغاط والدكتور حسن يوسفي (المغرب)، والدكتور علي محمد سعيد (السودان)، والكاتب والباحث محمد المي (تونس)، والدكتور جورج مطر (لبنان).

ملتقى الأوائل

يشتمل البرنامج الثقافي المصاحب للنسخة الـ32 من «أيام الشارقة المسرحية» على ندوات ومحاورات نهارية ومسائية متنوّعة.

كما يشارك 11 من خريجي كليات ومعاهد المسرح العربية لسنة 2022 في «ملتقى الشارقة الـ11 لأوائل المسرح العربي»، الذي يحتفي سنوياً بمتفوقي الأكاديميات المسرحية.