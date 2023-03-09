عمل فني عن هموم التصوير في 12 ساعة

عبّر فنانون إماراتيون عن فخرهم بمشاركتهم الأولى في «مهرجان سكة» بعمل فني تم إنجازه في وقت قياسي خلال 12 ساعة فقط، حيث نجح الفنانون الإماراتيون: محمد الضنحاني، وحمد الجسمي، وسيف الريامي، في المشاركة بهذا العمل، وعرضه في «حي الفهيدي التاريخي» تحت عنوان «انسجام وتباين»، الذي يعرض تسع صور جسّدت التحديات التي تواجه الفنانين والمصورين.

«شغف وتحدي»

وأشار الفنانون في هذا العمل الفني عن التحديات التي يواجهها المصورون، والتي تؤثر فيهم، حيث قال سيف الريامي، لـ«الإمارات اليوم»: «يتعرض المصور لكثير من التحديات والانتقادات من البيئة المحيطة، وهي ما أردنا تجسيده في هذا العمل، حيث إنه مع وجود دعم كبير للمصورين والفنانين، إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجهنا في البيئة المحيطة، وهي ما صورها هذا العمل الفني».

واستلهم الشباب فكرة هذا العمل من البيئة المحيطة، حيث عبّر الريامي عن تجربته الشخصية قائلاً: «لا يفضل كثير من الأشخاص التخصص في مجال التصوير، خصوصاً عند مقارنته بالمجالات الأخرى، كالهندسة أو الطب، وغيرهما من تخصصات علمية».

وأضاف‫: «تعرّضت شخصياً لهذا الأمر عندما توجهت لدراسة الهندسة، إلا أن شغفي في التصوير ورغبتي في تطوير مهاراتي الإبداعية قادتني إلى الانتقال لتخصص الإعلام لاحقاً، والتمسك به رغم التحديات التي واجهتها، الأمر الذي يعكسه هذا العمل الفني الذي شاركت به مع زملائي».

«فريق واحد»

وقام الشباب بتصوير العمل الفني، الذي يتمثل في تسع صور مختلفة، تم من خلالها تصوير التحديات التي يواجهها المصورون من تعليقات وآراء سلبية يعبّر عنها البعض من أفراد المجتمع ومدى تأثيرها سلباً على المصورين، وقال حمد الجسمي: «تمثل مشاركتنا في (سكة) تأثير البيئة المحيطة بنا كفنانين بطرق إيجابية وسلبية ومدى تأثير الأشخاص فينا، حيث عبّرنا عن التحديات التي تواجهنا، المتمثلة في تعليقات الآخرين وآرائهم السلبية عن مجال التصوير ومستقبله».

وأكد الشباب وجود تحدي يتمثل في ضيق الوقت الذي تم من خلاله العمل، إلا أنهم نجحوا في المشاركة في هذا المعرض بفضل التعاون الكبير بينهم، حيث

قاموا باتخاذ قرار المشاركة في «سكة» في اللحظات الأخيرة، والعمل بجهد، ما شكل ضغطاً كبيراً على أفراد الفريق، إلا أنه تم تخطيه بالعمل الجماعي بروح الفريق.

وأكد الجسمي أن إصرار الفريق على المشاركة في هذا المعرض كان دافعاً كبيراً لإتمامهم العمل الفني في وقت قصير،‫ وقال: «كان لدينا فترة قصيرة لتصوير أعمالنا وعرضها في (سكة)، حيث تم التغلب عليها بالتعاون والعمل المتواصل كفريق واحد».

وعبّر محمد الضنحاني عن سعادته بالمشاركة في «سكة»، كونها منصة رائعة لعرض الأعمال الفنية والاحتكاك مع المبدعين في مجالات مختلفة والاستفادة من خبراتهم الكبيرة في هذا المجال.

حمد الجسمي:

• «حرصنا على العمل معاً بيد واحدة لإنجاز هذا العمل الفني المميز».

• سيف الريامي:

«يجسد العمل واقع المصورين، والتحديات الكبيرة التي يواجهونها».

محمد الضنحاني:



• «قدم لي (مهرجان سكة) فرصة للاحتكاك بالمبدعين، والاستفادة من خبراتهم».

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