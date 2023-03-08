مكتوم بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين

شكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المهندس رشاد بوخش على جهوده في ترميم المباني التاريخية في دبي، وقال سموه، في تغريدة على «تويتر» أمس: «مع افتتاح متحف الشندغة أشكر الأخ رشاد بوخش الذي قاد ملف ترميم المباني التاريخية في دبي خلال سنوات عمله، وأسهم مع فريق عمله في الحفاظ على التراث العمراني لدبي وتقديمه للعالم بأصالة ورقي. رشاد بوخش هو أحد المخلصين لدبي وتاريخها، ودبي لا تنسى المخلصين».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد افتتح أول من أمس متحف الشندغة في دبي بعد إنجاز عملياته التطويرية، الواسعة للحفاظ على هذه المنطقة المهمة في تاريخ دبي.

وسام شرف على صدري

قال المهندس رشاد بوخش «كل الشكر والتقدير والاحترام لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على تغريدته الجميلة وثقته الكبيرة»، وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «أسأل الله تعالى أن أكون أهلاً لهذه الثقة، وأن أخدم وطني الغالي بكل ما أملك، وهذه التغريدة وسام شرف على صدري في الحفاظ على تاريخ وتراث دولة الإمارات،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الدولة بالمتميزين في جميع المجالات وتشجيعهم على بذل المزيد من العطاء والإنجاز، وهكذا علمنا مؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومضى على خطاه أصحاب السمو الشيوخ، وخصوصاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تشجيع المواطنين والمقيمين على الابتكار والتميز والنجاح».