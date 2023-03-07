«حق الليلة».. تراث أصيل وفرح في «دبي للإعلام»

وسط أجواء تراثية أصيلة، تجسّد «دكان الطيبين» وتستعيد ذكريات من الزمن الجميل، احتفل قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، أمس، بمناسبة «حق الليلة» (ليلة النصف من شعبان).

وتضمنت الاحتفالية فعاليات متنوعة رسمت الابتسامة على وجوه الموظفين في قطاع النشر بالمؤسسة، بمشاركة مجموعة من الأطفال الذين أدوا عدداً من الاستعراضات على وقع الأهازيج والأغنيات التي تحيي المناسبة الأصيلة، وهم يرددون: «اعطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم»، مرتدين ملابس بألوان زاهية، وحاملين أكياس الحلوى.

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