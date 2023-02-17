اختتام النسخة الثانية من «درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور»

اُختتمت أمس بميدان الروية بدبي فعاليات النسخة الثانية من بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم 2022 – 2023، التي ينظّمها اتحاد الإمارات للصقور، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

شهدت البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تخصيص ثلاثة أشواط لثلاث فئات، هي: فئة الشيوخ، والعامة مفتوح، والعامة مُلّاك، بإجمالي جوائز يتجاوز 800 ألف درهم، مخصصة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى من كل شوط، بزيادة ملحوظة في إجمالي عدد المشاركين مقارنة بالنسخة الأولى، بواقع 38 مشاركاً، وأكثر من 60 صقراً.

وتميزت البطولة هذا العام بمنافستها القوية بين المشاركين في الفئات الثلاث من خلال تحقيق صقور الإنتاج المحلي لدولة الإمارات هذا الموسم نتائج قياسية من حيث سرعة الأداء، حيث جرى تكريم الفائزين والاحتفاء بهم، تقديراً لما قدموه من مستويات مشرفة وأزمنة مميزة، عكست جاهزيتهم للبطولة.

وانطلقت النسخة الثانية من البطولة عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة ترسيخ مبدأ الاستدامة، والحفاظ على البيئة الذي يعمل عليه الاتحاد من خلال مبادراته وجهوده واستراتيجياته للوصول إلى أفضل النتائج والمؤشرات المطلوبة، لاسيما المتعلقة منها بجودة الإنتاج الوطني، وتحسين أنواعه ومضاعفة أعداده، بما يضمن تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً في مجالات تربية الصقور، ومركزاً تنافسياً وريادياً بين كُبرى مزارع الإنتاج العالمية، وبما يتوافق مع أهداف عام الاستدامة الذي اعتمدته القيادة الرشيدة للعام الجاري تحت شعار «اليوم للغد».