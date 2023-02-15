تطور الإذاعة في الدولة.. ندوة في «تراث الإمارات»

نظم نادي تراث الإمارات ندوة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، بعنوان «قراءة في المشهد التاريخي لتطور الإذاعة في دولة الإمارات».

تحدث في الندوة كل من نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم،علي عبيد الهاملي، والمدير العام لهيئة إذاعة رأس الخيمة، محمد غانم مصطفى، وأدارتها مدير إدارة تقييم وانتقاء البرامج بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الدكتورة خولة عبدالله العليلي.

وقدم علي عبيد الهاملي نبذة عن تاريخ نشأة البث الإذاعي في الدولة.. موضحاً أن ظهور الإذاعة في الإمارات مر بمرحلتين فردية ورسمية.. مشيراً إلى أن أول صوت إذاعي نسائي انطلق من إذاعة صوت الساحل لحصة العسيلي وكانت في سن الـ15.

وتناول محمد غانم مصطفى التحولات التاريخية التي حدثت في ما يتعلق بالإعلام على وجه العموم، وصولاً إلى التطور الكبير الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي في سرعة انتشار وتداول المادة الإعلامية وقال: «اليوم كل شخص يملك في يده محطة إذاعية وتلفزيونية قوية جداً».