«الفجيرة الدولي للمونودراما» مستعد لانطلاقة دورته الجديدة

أنهَت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما تحضيراتها الأخيرة لانطلاق الحدث الثقافي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة خلال الفترة من 17 - 24 فبراير الجاري في الفجيرة.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، محمد سعيد الضنحاني إنَّ المهرجان يعود العام الجاري ليجمع 500 ضيف من الفنانين والمسرحيين من مختلف دول العالم، وأعضاء الهيئة الدولية للمسرح وممثلي أهم المسارح ومؤسسات الفنون الأدائية العالمية وصناع القرار في مجال المسرح، بهدف مناقشة قضايا وموضوعات الفنون الأدائية وتحدياتها المعاصرة.

وأكّد الضنحاني أنّ المهرجان سيشكل تظاهرة ثقافية مهمة في المنطقة، ونقلة نوعيّة في قطاع الحركة المسرحية ومتغيراتها التي يتأثر بها العالم، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاهتمام بقطاع المسرح، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للمشاريع المسرحيّة والثقافية الرائدة، التي ترتقي بالعمل المسرحي والفنون الأدائية في العالم.

وأضاف الضنحاني أنّ قمة المسرح وفعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح (آي تي آي) الذي يقام تحت شعار «نجتمع من أجل الإنسانية والفنون الأدائية» بدعم من الأمم المتحدة عبر منظمة اليونسكو التي اختارت الفجيرة أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث بالتزامن مع المهرجان.

وسيحظى الكونغرس بحضور ومشاركة عالمية لافتة لأبرز الشخصيات من المتحدثين والخبراء والمفكرين وصناع القرار في مجال المسرح، كما يستضيف الحدث ضمن فعالياته المصاحبة أهم العروض الأدائية والمسرحية التي تحاكي التجارب الإنسانية لشعوب العالم وتعكس ثقافات الدول عبر موضوعات العروض وأفكارها المختلفة.

وينظم المهرجان على هامش العروض المسرحية في مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح وبيت المونودراما بمدينة دبا الفجيرة 11 ندوة تطبيقية وجلسات نقدية تناقش موضوعات العروض وتطرح تساؤلاتها الوجودية والفكرية، بالإضافة إلى ورش مسرحية تفاعلية تستهدف المواهب الإبداعية وتطويرها في مجال المسرح والفنون الأدائية.

ويستضيف مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة في 17 فبراير الجاري، حفل افتتاح المهرجان الذي يحكي قصة الفجيرة وتطورها ومراحل ذكرها في المصادر التاريخية للمؤرخين والرحالة تحت عنوان «الفجيرة في عيون الرحالة»، والذي تقدمه فرقة إنانا للمسرح الراقص في عرضٍ غنائي ومسرحي ضخم كُتب خصيصاً للمهرجان.

ومن المتوقع أن يستقطب مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما هذا العام حضوراً جماهيرياً كبيراً من مختلف الجنسيات من المهتمين بالمسرح والمؤثرين في مجال الفنون الأدائية عامة.

500

ضيف من مختلف دول العالم