«إكسبوجر».. أسبوع بصحبة أشهر مصوري العالم في الشارقة

تنطلق اليوم فعاليات النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور ليقدم لمحترفي وهواة فن التصوير إبداعات فوتوغرافية وبصرية من أعمال كبار المصورين العالميين في إكسبو الشارقة. ويستضيف المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حتى 15 الجاري، ما يزيد على 100 من أشهر المصورين والمخرجين، الذين يعرضون 1794 صورة تتوزع على 68 معرضاً فردياً وجماعياً، وتحتفي أعمالهم بالسفر والطبيعة والتصوير الصحافي والبورتريه والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة والصور المتحركة وتصوير الشارع.

وسجّل آلاف من الجمهور لحضور فعاليات المهرجان الذي يقدم برنامجاً حافلاً يضم 41 ندوة وجلسة نقاشية، و53 ورشة عمل، ومجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها «المنصة X» التي تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية علاوة على الحوارات وورش العمل التي تقدمها نخبة من ألمع نجوم عالم التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، في إضافة نوعية إلى برنامج المهرجان، ضمن سعيه لتعزيز تفاعل الجمهور وتثقيفه في تجارب تعليمية وترفيهية متنوعة.

وينظم المهرجان ضمن فعالياته «القمة البيئية»، و«سوق الصور»، إلى جانب عددٍ من حفلات توقيع الكتب، وحفل توزيع جوائز المهرجان، و«المعرض التجاري» الذي يوفّر منصة لخبراء صناعة وبيع معدات التصوير من خلال عرض مجموعة متنوعة من أحدث معدات التصوير بمختلف أنواعها وأغراضها، منها ما يستخدم في التصوير التجاري، والفنون والأزياء والعمارة والرياضة والفضاء، والتصوير بطائرات الدرون.

ويقدم «إكسبوجر» تجربة شيقة لجمهوره من المصورين الصاعدين والمحترفين في التصوير الفوتوغرافي