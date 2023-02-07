عمر خيرت يُحيي أمسيتين من العمر في «دبي أوبرا»

في حفلين كاملي العدد نفدت تذاكرهما مبكراً، أحيا الموسيقار المصري عمر خيرت أمسيتين من العمر في «دبي أوبرا» قدّم فيهما العديد من روائع مقطوعاته الشهيرة خلال الحفلين اللذين نظمتهما «مومنتس إيفنتس». وتكونت كل أمسية لمبدع موسيقى «فيها حاجة حلوة» من فقرتين، تخللتهما استراحة قصيرة، وقدم عمر خيرت في الفقرة الأولى 10 مقطوعات، هي:

«العرافة والعطور الساحرة»، و«هي دي الحياة» و«وجه القمر» و«خلي بالك من عقلك» و«في هويد الليل» و«مسألة مبدأ» و«تيمة حب» و«جيران الهنا» و«زي الهوى» و«الخادمة»

وفي الفقرة الثانية قدم خيرت 11 مقطوعة، هي: «رابسوديه عربية» و«ليلة القبض على فاطمة» و«الخواجة عبدالقادر» و«عفواً أيها القانون» و«صابر يا عم صابر» و«مافيا» و«عارفة» و«البخيل وأنا» و«100 سنة سينما» و«قضية عم أحمد» و«فيها حاجة حلوة».

ورافق عمر خيرت فرقة تضم 22 عازفاً. وفي ختام الحفلين توجه الموسيقار المصري بالشكر إلى الجمهور على الاستقبال الذي حظي به والتنظيم الذي لمسه، وأثنى على تفاعل الجمهور الكبير مع مقطوعاته، مثمناً وعي الحضور لأعماله ومؤلفاته الموسيقية.

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مقطوعة من روائع الموسيقار المصري قُدّمت خلال كل حفل.