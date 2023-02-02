«الموسم الفني».. دبي واحة عالمية للفنون والإبداع

أعلنت «دبي للثقافة» عن «موسم دبي الفني 2023»، الذي سيأتي حاملاً معه أجندة غنية بالأنشطة الفنية والموسيقية التي تبرز مكانة دبي العالمية وتجاربها الثقافية الاستثنائية. وترفع نسخة الموسم الجديدة من الحدث، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، وتضم باقة مبادرات متنوعة، ستحول دبي إلى واحة من الفنون الشاملة على امتداد شهري فبراير ومارس 2023. ينطلق «موسم دبي الفني» بالتزامن مع «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، ويتواصل مع «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، ومعرض «آرت دبي»، إضافة إلى عروض «دبي أوبرا»، وأمسيات «ليالي الفن»، والعديد من الأنشطة الترفيهية.

ولفت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، إلى أن «موسم دبي الفني» أصبح منصة تجمع تحت مظلتها مختلف الفعاليات الإبداعية التي تشهدها دبي، قائلاً: «تواصل دبي للثقافة تقديم موسم دبي الفني، الذي يُعبّر في جوهره عن روح إمارة دبي، وقدرتها على استقطاب الفنانين والمبدعين من شتى أنحاء العالم، بفضل ما تمتلكه من إمكانات جعلت منها أرضاً خصبة للمواهب، وحاضنة للمشروعات الفنية والثقافية، وورش العمل والجلسات النقاشية والمعارض المبتكرة وفنون الأداء والموسيقى، وغيرها»، مشيراً إلى أن الموسم يفتح الآفاق أمام الأدباء والفنانين والمثقفين للتعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات، وهو ما يتناغم مع التزامات «دبي للثقافة» بإيجاد بيئة فنية مستدامة وداعمة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

برامج مختلفة

وأكد بن خرباش أن نسخة الموسم الحالية تطل ببرامج مختلفة، تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة جاذبة لأهل الفكر والثقافة والفنون، قائلاً: «يعكس موسم دبي الفني طموحات الإمارة بأن تكون عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026، وتعزيز ريادتها في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لأن تكون الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

استشراف المستقبل

يستهل «موسم دبي الفني» فعالياته مع «مهرجان طيران الإمارات للآداب» الذي يقام بالشراكة مع «دبي للثقافة» خلال الفترة من الأول إلى السادس من فبراير الجاري، كما يستضيف جلسة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري، للحديث عن تجربة الإمارات في استشراف المستقبل وصناعته، وسيشهد تنظيم مجموعة جلسات تندرج تحت إطار محور «بالإماراتي» الذي ترعاه «دبي للثقافة»، بمشاركة كوكبة من أبرز الكتاب والمبدعين الإماراتيين.

مذاق دبي

يعود «مهرجان مذاق دبي» ليطل على جمهوره بتجارب مليئة بفنون الطهي المتنوعة، التي يقدمها أفضل الطهاة والمطاعم في دبي والمنطقة، وسيقدم المهرجان الذي يقام خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير الجاري في مدرج مدينة دبي للإعلام تشكيلة من الدروس التفاعلية والعروض الترفيهية الحية، تحت إشراف مجموعة من الطهاة المعروفين.

فنون بصرية

واحتفالاً بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان، تنظم «دبي للثقافة»، بالتعاون مع قنصلية اليابان في دبي، معرض صور «دبي في عام 1962»، الذي يضم صوراً فريدة للإمارة، التقطها المصور الياباني يوشيو كاواشيما من صحيفة «سانكي شيمبون»، أثناء زيارته إلى دبي ومنطقة الشرق الأوسط في عام 1962، ويوثق المعرض الذي تستضيفه «مكتبة الصفا للفنون والتصميم» حتى 17 مارس المقبل، تراث دبي وتاريخها، والحياة اليومية التي كانت سائدة فيها آنذاك.

في حين، يشكل «AYA» المقام في «وافي سيتي»، ويُعد أول جيل للرحلة الترفيهية يقدم تجارب فنية تفاعلية افتراضية، أحد أبرز مكونات «موسم دبي الفني»، حيث يأخذ «AYA» زواره في رحلة إبداعية تزودهم بخبرات تفاعلية جديدة، عبر ما يقدمه من تجارب نوعية توفرها 12 منطقة مختلفة يمتاز كل منها بطابعه وفنونه الخاصة التي تعتمد على أحدث التقنيات.

وخلال نسخة الموسم سيكون الجمهور على موعد مع الدورة الـ11 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» الذي تنظمه «دبي للثقافة» في «حي الفهيدي التاريخي» خلال الفترة من 24 فبراير إلى الخامس من مارس 2023، ويمثل المعرض احتفالاً بالفنون البصرية، عبر تقديمه باقة من الإبداعات الفنية بمشاركة كوكبة من المواهب المحلية والإقليمية. فعاليات إبداعية

وعلى مدار شهري فبراير ومارس المقبلين، تستضيف «منطقة القوز» و«السركال أفنيو» سلسلة من الفعاليات الثقافية الإبداعية، وتشمل العديد من المعارض الفنية والمحادثات والتجارب المتنوعة، من بينها مبادرة «تري سكول» (Tree School)، التي تتيح للجمهور فرصة التعليم واكتشاف تجارب الآخرين، كما تضم أيضاً «جولات الفن» المصممة لتقديم طرق بديلة للتفاعل مع عوالم الفنون والانخراط فيه، والتأني في استيعاب أعمال الفنانين بوعي عميق.

وتمثل «ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي» أحد أهم الأحداث السنوية التي يستضيفها «جيت أفينيو»، وتجذب الأمسيات سنوياً أكثر من 4000 شخص، إضافة إلى الفنانين وجامعي المقتنيات وعشاق الموضة، وتهدف الفعالية إلى دعم مشهد دبي الفني، وتسليط الضوء على الأعمال التي تحمل بصمات أصحاب المواهب الإبداعية.

تجارب متنوعة

ويتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ16 من معرض«آرت دبي» الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من الأول إلى الخامس من مارس 2023، ويقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من أنحاء العالم كافة، ومتابعة العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية، تقدمها نخبة من الخبراء والفنانين، يناقشون فيها موضوعات متعلقة بمجالات الفن، كما سيشهد المعرض عقد جلسة «متحف الاتحاد» التي تنظمها «دبي للثقافة»، وتجمع فيها عدداً من الفنانين والمبدعين، بهدف تقديم أفكار جديدة مستلهمة من الحرف اليدوية، بحيث تعكس نظرتهم لمستقبل هذه الحرف.

وخلال الموسم، سيتيح معرض «فنون العالم دبي» الذي سيقام خلال الفترة من التاسع إلى الـ12 من مارس المقبل في «مركز دبي التجاري العالمي» لعشاق الفن وجامعي المقتنيات فرصة مشاهدة أكثر من 4000 عمل، يقدمها 300 معرض وفنان دولي تحت سقف واحد، تمثل أنواعاً مختلفة من الفنون التشكيلية ولوحات الخط العربي و«الغرافيتي»، وغيرها، ويُعد «فنون العالم دبي» أكبر معرض فني للبيع بالتجزئة في المنطقة، وبأسعار معقولة.

على مدار العام

تستعد «دبي أوبرا» على مدار العام الجاري لتقديم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية، التي تبرز إبداعات المواهب الإقليمية والعالمية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى، فيما تزخر قائمة مركز الفنون الرقمية «انفينتي دي لوميير» في «دبي مول» بالمعارض الفنية الرقمية التي يقدمها على مدار العام بأسلوب تكنولوجي مبتكر.

احتفاء بالترفيه

يحتفي سوق M2L المقام في «جيت أفينيو – مركز دبي المالي العالمي» بالترفية والفن والطعام، ويتيح السوق المستمر حتى 19 مارس 2023 لزواره فرصة معايشة تجارب مختلفة، وتذوق نكهات جديدة من شتى أنحاء العالم.

«سكة للفنون والتصميم» يحتفي بالإبداعات و«صور من دبي 1962» يوثق تاريخ الإمارة.



«آرت دبي» يستضيف جلسة «متحف الاتحاد» و«دبي أوبرا» تقدم سلسلة عروض موسيقية.

4000

عمل فني في معرض «فنون العالم دبي».

سعيد بن خرباش:

«الموسم يعزز ريادة دبي في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية».