3000 صقر تتأهب للتحليق في البطولة الغالية بدبي

أعلنت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن منافسات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور (بطولة فخر الأجيال سابقاً) ستنطلق في ميدان المركز بمنطقة الروية، الإثنين المقبل، وتستمر إلى 15 فبراير. وتعد البطولة واحدة من أهم وأضخم البطولات للصيد بالصقور، لارتفاع مستوى المشاركين، إضافة إلى قيمة جوائزها التي تصل إلى 23 مليون درهم.

وتنظم الكأس بمشاركة أكثر من 3000 طير، وما يزيد على 700 صقار، بمجموع 100 شوط.

وقال مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني: «نحن على أتم الاستعداد لانطلاقة أكبر بطولات فزاع للصيد بالصقور وأعزها على قلوب الجميع، لاسيما أنها تحمل مسمّاها الجديد (كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور)، ومن هذا المنطلق يبذل المركز جهوداً مضاعفة من أجل إخراج البطولة بالشكل الذي يليق باسمها ومكانتها».

وأضاف: «رسالتنا وهدفنا هو الحفاظ على تراثنا الأصيل، ورياضة الصيد بالصقور واحدة من رموز تراثنا».

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، دميثان بن سويدان، إن «الميدان بأتم الجاهزية للبطولة التي يسعى الجميع لشرف المشاركة فيها، لما تحمله من قيمة كبيرة للصقارين الذين سيسطرون أسماءهم بحروف من ذهب في سجل هذه الكأس الغالية».