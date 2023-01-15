قصائد حافلة بالشجن في مهرجان الشارقة للشعر العربي

احتضن قصر الثقافة في الشارقة ضمن فعاليات النسخة الـ19 من مهرجان الشارقة للشعر العربي، أول من أمس، أمسية شعرية عُقدت في قصر الثقافة بالشارقة.

وشارك في الأمسية الشعراء محمد عبدالباري (السودان)، وعائشة الشامسي (الإمارات)، وجاسر البزور (الأردن)، وأحمد نناوي (مصر)، وسارة الزين (لبنان)، وسلطان السبهان (المملكة العربية السعودية)، وإبراهيم السالمي (سلطنة عمان)، فيما قدّم الأمسية الشاعر المغربي مخلص الصغير.

وقدّم المشاركون الذين أشادوا بظاهرة بيوت الشعر، خلال الأمسية التي حضرها رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة المنسق العام للمهرجان محمد إبراهيم القصير، ومدير بيت الشعر محمد عبدالله البريكي، ولفيف من المهتمين وضيوف المهرجان، عصارة تجاربهم عبر نصوص تؤكد عافية القصيد. وتنوعت النصوص بين النظم العمودي وقصيدة التفعيلة، وتعددت الأغراض الشعرية بين موضوعات الغزل والحكمة والشجن والحواريات المملوءة بالأسئلة. وفي ختام الأمسية كرّم العويس ومحمد القصير الشعراء المشاركين في الأمسية.