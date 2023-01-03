بطولة فزاع لليولة: واكتمل عقد المتأهلين للدور الثاني

أكمل محمد المهيري وحميد آل علي عقد اليولة الثمانية المتأهلين إلى الدور الثاني في الحلقة الرابعة من النسخة الـ23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ18 من برنامج الميدان، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وجاءت الحلقة على إيقاع ليلة خلابة عاشت معها الجماهير في المسرح أجمل الأوقات وهي تتابع الشباب من أبناء الوطن، وهم يقدمون أقوى المستويات في رحلة تحقيق الحلم بكأس فزاع الذهبية.

وجاء التنافس في الحلقة الرابعة التي قدمها مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد الخاصوني، وبثت مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، قوياً تألق خلالها المشاركون من اليولة، وسط منافسة متقاربة للغاية في المسابقات الست، وهي اليولة، وشو فالصورة، والسباحة، والرماية، وعد القصيد، والركض بالهجن.

وحقق محمد المهيري (أبوظبي) المركز الأول برصيد 75 علامة، يليه ثانياً ورافقه في التأهل حميد آل علي (أم القيوين) بـ60 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث ذياب الكتبي (العين) بـ55 نقطة، وجاء في المركز الرابع عيسى الظاهري (العين) بـ50 نقطة.

وانضم المهيري وآل علي إلى المتأهلين من الحلقات الثلاث الأولى، وهم: زايد المري، سعيد الشامسي، محمد الكتبي، عبدالله بالهلي، علي العزيزي وعلي الغفلي.

وحل الشاعر سيف المنصوري، الحاصل على المركز الأول في شاعر المليون بنسخته السادسة، ضيفاً على الحلقة الرابعة. وقال: «بدأت الشعر بسن 15 عاماً، وصقلت مهارتي بالكتابة والممارسة، والأهم السير على خطى أهالينا والتعلم منهم وتقبل النقد من الشعراء الأكبر منا سناً». وأضاف «في أول مرة شاركت فيها بـ(شاعر المليون) لم أنجح بالتأهل، لكن هذا لم يحبطني بالعكس منحني حافزاً أكبر لأعود في العام التالي وأشارك وأحقق الشارة».

وقال خليفة بن سبعين، الذي يتولى تحكيم مسابقة اليولة، إن جميع المشاركين في الدور الأول كانوا مبدعين في أداء اليولة. وأضاف: «شاهدنا تحضيرات جيدة للغاية منهم، انعكست على المشية ودوران السلاح، ما جعلنا نتابع عروضاً قوية ومميزة على مسرح الميدان، ويجعلنا نترقب منافسة أكثر قوة في الدور الثاني».

خليفة بن سبعين:

• «شاهدنا تحضيرات جيدة للغاية منهم، انعكست على المشية ودوران السلاح، ما جعلنا نتابع عروضاً قوية ومميزة على مسرح الميدان».

ليس هناك خاسر

عن تأهله قال اليويل محمد المهيري: «كنت متوتراً عند انطلاق فقرة اليولة، ولكن مع حماس وتشجيع الجمهور تمكنت من دخول أجواء المنافسة، وقدمت عرضاً جيداً، وسوف أعمل على أن يكون أفضل في المرحلة المقبلة».

بينما قال المتأهل الثاني حميد آل علي: «ليس هناك من خاسر في بطولة تحمل اسم كأس فزاع، كلنا هنا لنرفع اسم الوطن ونساعد في رفعته، ونعمل على حفظ تراثنا الوطني من خلال كأس المراجل».